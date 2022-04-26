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İDDEF, İdlib'deki Yetimleri Unutmuyor

İDDEF, Ramazan çalışmaları kapsamında İdlib’de yaşayan Suriyeli yetim çocuklara iftar yemeği verdi.

2022-04-26 22:38:02

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Ramazan ayı faaliyetlerini sürdürdüğü Suriye'nin İdlib şehrinde sıcak yemek ikramı ve kumanya dağıtımlarına devam ederken, İdlib'deki bir yetimhanede kalan 250 yetim çocuk için iftar programı düzenledi.

İDDEF, İdlibdeki Yetimleri Unutmuyor (3)

İDDEF'ten yapılan açıklamaya göre, ‘İyilik Seninle' temasıyla gerçekleşen Ramazan 2022 çalışmaları kapsamında İdlib'deki yetimhanede barınan yetim çocuklara iftar yemeği ikram edildi. Açıklamada, “İDDEF olarak, bölgede hizmet veren aşevimizde pişirilen yemekler ile kumanyalarıçadır kentte ve inşa ettiğimiz briket evlerde yaşam mücadelesi veren savaş mağduru Suriyeli sivillere dağıtmayı sürdürürken, yetim kardeşlerimizi unutmuyoruz. Eğitim ve insani yardım çalışmalarımızın sürdüğü İdlib'deki bir yetimhane kalan250 yetim çocuğumuz için hayırseverlerimizin desteğiyle kurduğumuz sofralarda iftar heyecanı yaşandı. İftar saatinde çocuklarla bir araya gelen ekiplerimiz onlarla oyunlar oynarken yüzlerinin gülmesine vesile oldu. Suriye'deki savaşın esas mağduru olan milyonlarca çocuktan yüz binlercesi yetim kalırken birçoğu kurulan yetimhanelerde hayata tutunmaya çalışıyor. Bu Ramazan ve her zaman mağdur kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz” denildi.

İDDEF, İdlibdeki Yetimleri Unutmuyor (2)

İDDEF, İdlibdeki Yetimleri Unutmuyor (1)

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