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İDDEF, Gazze ve Yemen'de 1000 aileyi sevindirdi

İDDEF, Ramazan çalışmaları kapsamında hayırseverlerin bağışlarıyla hazırlanan yardım kolilerini Gazze ve Yemen'deki 1000 aileye teslim etti.

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23.04.2021 23:51:20
İDDEF, Gazze ve Yemen'de 1000 aileyi sevindirdi

Ramazan 2021 kampanyasını ‘İyilik Seninle' sloganıyla sürdüren İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), zor şartlar altında yaşayan Gazze ve Yemen'deki Müslümanlara ulaşarak hayırseverlerin emanet ettiği kumanya paketlerini bölgedeki ekipleri aracılığıyla dağıttı.

İDDEF'ten yapılan açıklamada, “İDDEF olarak, Suriye, Yemen, Gazze ve Arakan gibi acil kriz bölgelerindeki çalışmalarımıza Ramazan ayının bereketi vesilesiyle yoğunluk verdik. Bu kapsamda iç savaş ve zulmün yorduğu gönüllere tüm yıl olduğu gibi Ramazan boyunca da dokunmaya devam ediyoruz. İsrail'in kuşatma altında tuttuğu Gazze'de 500 aileye hayırseverlerimizin emanet ettiği kumanya paketlerini kapıları tek tek çalarak teslim ettik. Ramazan'ın bereketini mahzun yüreklerle, muhabbetle paylaştık.Hayırseverlerimizin selamlarını ilettik” denildi.

Yemen'de iç savaşın yorduğu gönülleri ferahlatmak için çalışıldığı belirtilen açıklamada, “Orta Doğu'nun en zor durumdaki ülkesi olan ve yıllardır iç savaş nedeniyle dünyanın en büyük insanlık krizinin yaşandığı Yemen'de de 500 ailemize ulaşarak gıda paketlerimizi dağıttık. Savaş nedeniyle yaşadıkları yerleri terk ederek kendi ülkelerinde mülteci konumunda çadır ve barakalarda yaşayan Yemenli kardeşlerimiz açlık krizini atlatarak hayatta kalmaya çalışıyor. İnsanların açlıktan öldüğü ülkede ekiplerimiz aracılığıyla içerisinde temel yaşam malzemelerinin olduğu gıda yardımlarımızı dağıtıyoruz ve tüm gücümüzle kardeşlerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle bir nebze de olsa iç savaştan yorgun düşen Yemenlilerin gönlüne iyilikle, kardeşlik ve dayanışma duygularıyla dokunuyoruz. Yardımlarımız Ramazan ayı boyunca sürecek” ifadelerine yer verildi.

Hayırseverler, İDDEF'in acil kriz bölgeleri olan Suriye, Gazze, Yemen ve Arakan gibi coğrafyalarda yaptığı Ramazan çalışmalarına destek olarak kumanya, iftar, zekat ve fitre bağışlarını ulaştırabiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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