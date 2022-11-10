İDDEF, Afganistan'da Örnek Çalışmalara İmza Atıyor

İDDEF, uzun yıllar süren istikrarsızlık ve çatışmanın getirdiği zorlukları aşmaya çalışan Afganistan’da su dağıtım merkezi ile külliyenin temelini atarken, inşa ettiği mescit ve medrese gibi kalıcı eserleri hizmete aldı.

Afganistan'daki eğitim ve insani yardım çalışmalarına devam eden İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), geçtiğimiz günlerde cami, mescit ve medrese açılışı gerçekleştirirken, şimdi de yeni projelerin temellerini attı. Kabil'de inşa ettiği Seyyidül Murselin Medresesi ile Enerji ve Su İşleri Bakanlığı Camii ve Gazni şehrinde tamamlanan Sultan Mahmud Gaznevi Mescidi'ni hizmete açan İDDEF, İcra Kurulu Üyeleri ve İsmailağa heyetinin katılımıyla yetimhane, su dağıtım merkezi ve Vardak şehrindeki külliyenin temel atma törenini gerçekleştirdi.

Öte yandan Afganistan'da açılış ve temel atma törenlerine katılan heyet, Türkiye Cumhuriyeti Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay ile bir araya geldi. Görüşmede, yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme ve planlanan çalışmalar ile ilgili istişarelerde bulunuldu.

İDDEF'ten yapılan açıklamada, “Uzun yıllar süren istikrarsızlık ve çatışmalar nedeniyle büyük hasar gören kardeş ülke Afganistan'da her alanda iyileştirme çalışmaları yapılırken İDDEF olarak, kardeşlerimizin geleceğe umutla bakmaları için projeler geliştirerek, hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda ülkemizden "İyilik Trenleri" ile insani yardım ulaştırılırken, ülkenin imar ve ihya sürecine destek olarak eğitim ve insani çalışmaları kapsayan kalıcı eserler yapıyoruz. Türkiye'den Afganistan'daki çalışmaları incelemek, açılış ve temel atma törenleri ile birlikte ziyaretlerde bulunmak üzere gittiğimiz ülkede, bölge halkının ibadetlerini rahatlıkla gerçekleştirmeleri, öğrencilerin ders halkaları ile sürdürülebilir eğitim modeli uygulaması için Gazni Şehrinde Sultan Mahmud Gaznevi Mescidi'nin açılışını yaptık. Vardak şehrinde külliyenin, başkent Kabil'de savaş nedeniyle ailesiz kalan yetimler için yetimhane ve 4000 aileye temiz su ulaştırılacak su dağıtım merkezinin temel atma törenini gerçekleştirirken, Eğitim Bakanlığı ile protokol imzaladık. Yarım asırlık işgalin izlerini silmeye çalışan Afganistan'da eğitim seferberliği kapsamında inşa edilen dört kalıcı eserimizde 1995 öğrenci ilim yolculuğunu sürdürüyor” denildi.