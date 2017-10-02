İçki içenleri uyaran esnaf, kurşun yağmuruna tutuldu!

02.10.2017 17:06:16

Santral Garaj Mahallesi Dr. Ahmet Sadık Ahmet Caddesi'nde dün gece meydana gelen olayda, 38 yaşındaki Ahmet M.'yi 3 yerinden vurup darp ettikten sonra kayıplara karışan şüpheliler, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Ekipler, çevrede yapılan araştırmalarının ardından şüphelilerin 40 yaşındaki Bali K., 40 yaşındaki Mahmut K. ve 36 yaşındaki Halil K. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, Koğukçınar ve Esenevler mahallelerindeki ikametlerine yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.

Durumu ağır olan Ahmet M.nin, dükkanının önünde daha evvel içki içtikleri için zanlıları ikaz ettiği, olay gecesi 3 kişiyle karşılaşınca kurşun yağmuruna tutulduğu ortaya çıktı. Sorguları tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

