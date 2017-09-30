SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKADÜNYAGÜNCELEKONOMİYAŞAMSPORÇEVİRİSAĞLIK5 SORUKÜLTÜREMLAKFOTOVİDEO

İçişleri Bakanı Soylu Trabzon'da:

'(Doğu Karadeniz'de yaylalardaki kaçak yapılaşma) 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yapılanlar yıkılacak, hiç kimse kusura bakmasın'- '15 Temmuz'dan çok uzun bir zaman geçmedi, 1 yılı biraz geçti. Büyük bir travmadan geçmemize rağmen bir millet olarak hemen kendimize geldik ve hedeflerimize adım adım gitmeye başladık'

İçişleri Bakanı Soylu Trabzon'da:
30.09.2017 17:00:47
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Doğu Karadeniz'de yaylalardaki kaçak yapılaşmaya ilişkin, "1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yapılanlar yıkılacak, hiç kimse kusura bakmasın" dedi.

Soylu, kentteki bir otelin açılışında yaptığı konuşmada, yatırımların önemine işaret etti. Tesisin açılışında emeği geçenleri tebrik eden Soylu, "Eser yapmak kolay bir iş değildir, zordur. Bahaneler üretirler. Bazen bizim şikayet ettiğimiz bürokrasinin çarkları arasında yorulursunuz, bazen bizim deyimimizle bezersiniz ama cenab-ı Allah'ın nasibidir. Cenab-ı Allah nasip etti ve böyle güzel, hem de 61 odalı 150 yatak kapasiteli bir otel. Sezon başından itibaren 11 bin kişiye geceleme yaptırdılar. Bu çok güzel, muhteşem bir rakam." diye konuştu.

Bu tarz projelerin desteklenmesinin önemli olduğunu anlatan Soylu, "Çünkü ülkemiz gittikçe büyüyor. Hedefimiz kişi başına 25 bin dolar gelir seviyesi. Turizm ölçeklerinde ciddi hedeflerimiz var ve biz bu hedeflerimizi yakalamak durumundayız." şeklinde konuştu.

Soylu, bu konuda özel sektörün önemine dikkati çekerek, "Biz özel sektörün önünü ne kadar açarsak, onun iş yapma kabiliyetini ve kolaylığını ne kadar ortaya koyabilirsek ve imkan sağlarsak, eski geçmiş Türkiye'nin kalıplarından ne kadar kurtulabilirsek burada istihdam sağlarız, üretim sağlarız, imkan sağlarız, ekonomimizin gelişmesini sağlarız, doğal ürünlerin buraya gelmesini ve burada hizmetle buluşmasını sağlarız." değerlendirmesinde bulundu.

Göreve geldikleri günden itibaren turizme dönük ayrı bir bakış ortaya koyduklarını belirten Soylu, şöyle konuştu:

"İktidarımız döneminde de Allah'a şükürler olsun, tarihin bize bırakmış olduğu hangi eser varsa onu ihya etmek, onu kendi ilk haliyle buluşturmak konusunda bir hükümet politikası ortaya koyduk. Bu sayın Cumhurbaşkanımızın takip ettiği ve Türkiye'de kendi medeniyetimizle ve özgüvenimizle bizi buluşturduğu en önemli adımlardan bir tanesidir. Bu şehirde de bunlar yapıldı. Camileriyle, kaleleriyle, geçmişte bize bırakılan bütün eserleri onararak, aslıyla bütünleştirerek, çok önemli adımlar atıldı."

Tarihi eserlere önem vermenin kendileri açısından vazgeçilmez olduğunu dile getiren Soylu, "Rahmetli Adnan Menderes'in oğlu Aydın Menderes beni bir gün telaşla aradı. Çok yıllar oluyor. 'Ne olursunuz, imdada yetişin Fatih Camisi gidiyor' dedi. Bugün Fatih Camisi ihya edildi İstanbul'da, Sultan Ahmet ihya edildi, Süleymaniye ihya edildi. Bizim buradaki Ayasofya dahil, birçok eserimize, köylerimizdeki eski camilerimize kadar vakıflarımız dokundu. İşte bu zenginleşmemizin ve medeniyetimizle buluşmamızın ve gelişmemizin alametidir." ifadelerini kullandı.

Soylu, turizm rakamlarının da güzel gittiğini belirterek, "Bu yıl gecelememiz yüzde 45 arttı. Gelen insan sayımız da yüzde 35 arttı. 15 Temmuz'dan çok uzun bir zaman geçmedi. Bir yılı biraz geçti, büyük bir travmadan geçmemize rağmen bir millet olarak hemen kendimize geldik ve hedeflerimize adım adım gitmeye başladık." dedi.

- Yaylalardaki kaçak yapılaşma

Soylu, Doğu Karadeniz'de yaylalardaki kaçak yapılaşmaya da değindi. Yaylaların önemine dikkati çeken Soylu, şöyle devam etti:

"Bu sene 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren bizim yaylalarımızda kaçak bin 750'nin üzerinde yapı yapıldı. Bu normal bir şey değil. Bunu tespit ettirdik, son 1 ayda, 1,5 ayda valiliğimiz, jandarmamız tek tek tespit ettiler. Yaylalarımız, bize bırakılan miraslardır. Bugün bir günlüğüne biri yaylaya gidecek, neyle karşılaşacak 4,5 katlı hangar gibi bir evle karşılaşacak, bu doğru değil. Bütün bildiklerimizi unutmaya başladık. Evet zenginleşiyoruz, doğru ama bunu doğru bir istikamette ilerletmemiz lazım. Paramızı da çarçur etmememiz lazım, işin doğrusu bu. Buradan gittiği zaman şuradaki estetiği, yaylada da görebilmeli, yaylada da bunu yaşayabilmeli. 3 katlı, 3,5 katlı hangar gibi, 2 katlı hangar gibi yapılar.

Biz çözüm mekanizmasıyız, doğru ama bir gecede orada hemen bir katlı, ertesi gece iki katlı binayı dikiyor, kendi olmayan arazisini başkasına satıyor, bir de yaylanın kendi otantiğine ait olmayan şekilde onun etrafını tel örgü veya duvarla çeviriyor. Yayla dediğiniz açık arazidir, özelliği budur. Kendimize ait yeni işler icat etmeye başladık ve bunlarla ilgili de tüm tespitler yapıldı. 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yapılanlar yıkılacak, hiç kimse kusura bakmasın. Bin 750 üzerinde yapı var. Biz burayı geçmişimizden aldığımız emaneti kirleterek geleceğimize bırakamayız. Kimse kusurumuza bakmasın, bunlar tek tek yıkılacak. "

Bu konu hakkında kendini de sorgulamaya başladığını dile getiren Soylu, "Demek ki biz terörle uğraşırken, başka işleri biraz ihmal etmişiz. Kendi kendime de kabahat buldum" diye konuştu.

Soylu, bu yıl Trabzon'u 1 milyon 520 bin kişinin ziyaret ettiğini anlatarak, "Otellerin doluluk kapasitesi de yüzde 95'in üzerinde. Bu çok büyük bir rakam. Antalya'da da hala muhteşem bir tablo var. Diyarbakır'da da Mardin'de de Van'da da Türkiye'nin her tarafında bunu daha iyi yükseltebilecek bir hale getirmek durumundayız" dedi.

Konuşmaların ardından yapılan dua ile otelin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, otelin sahibi Yahya Özat ile çok sayıda davetli katıldı.


        YORUM YAZ
    Japonya'da 5 ay boyunca Türkiye belgeseli yayınlanacak
    Japonya'da 5 ay boyunca Türkiye belgeseli yayınlanacak
    Japonya'da yayın yapan 'BS-TBS TV', çekimlerini 13 ilde gerçekleştirerek hazırladığı 'The Great Turkey' adlı belgeselle 5 ay süresince Türkiye'yi Japon televizyon ekranlarına taşıyacak.
    30.09.2017 17:25:52
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: bu FETÖ denen adam ümmeti parçaladı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: bu FETÖ denen adam ümmeti parçaladı
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün ümmeti parçaladığını söyledi.
    30.09.2017 17:25:02
    Sivasspor:3 Antalyaspor:1
    Sivasspor:3 Antalyaspor:1
    Süper Lig'de Antalyaspor, Sivasspor'un sahasına konuk oldu.
    30.09.2017 17:07:22
    Mersin'de öğrencilerin gıdadan zehirlendiği iddiası
    Mersin'de öğrencilerin gıdadan zehirlendiği iddiası
    Mersin'in Mut ilçesinde bir pansiyonda kalan 20 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
    30.09.2017 16:58:12
    Başbakan Yıldırım'dan zam açıklaması
    Başbakan Yıldırım'dan zam açıklaması
    Başbakan Binali Yıldırım, savunma sanayinde çok ciddi gelişmeler sağlandığını ifade ederek, Bu ihtiyaçlarımızı karşılamak ve savunma sanayinde yetkinliğimizi arttırmak için ilave kaynağa ihtiyacımız var. Bunun bir kısmını kamuda tasarruf ederek, bir kısmını da doğrusu vergi artışı gibi yollar ile karşılamış olacağız' dedi.
    30.09.2017 16:48:31
    Çorum'da kocası kaçtı, saldırganla baş başa kaldı
    Çorum'da kocası kaçtı, saldırganla baş başa kaldı
    Çorum'da evden çıkan öğretmen çift, aralarında husumet bulunan bir kişinin silahlı saldırına uğradı.
    30.09.2017 16:47:15
    Eskişehir'de FETÖ operasyonu, 2 kişi gözaltına alındı
    Eskişehir'de FETÖ operasyonu, 2 kişi gözaltına alındı
    Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
    30.09.2017 16:38:53
    Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
    TİMETÜRK SON HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Sultan Abdülhamid'in petrol haritası gerçek mi?
    Sultan Abdülhamid'in petrol haritası gerçek mi?
    Irak: Türkiye ve İran'la sınır kapılarını alacağız
    Irak: Türkiye ve İran'la sınır kapılarını alacağız
    Barzani’den mektup hamlesi
    Barzani’den mektup hamlesi
    Arakan için yine aynı acı
    Arakan için yine aynı acı
    Çin'den Kuzey Kore için 'somut adım' talebi
    Çin'den Kuzey Kore için 'somut adım' talebi
    Milli Görüş'ten yeni bir parti mi geliyor?
    Milli Görüş'ten yeni bir parti mi geliyor?
    Türkler K. Irak'tan dönüyor
    Türkler K. Irak'tan dönüyor
    Osman Aşkın Bak: Yeni işler yapmayı başardığımız zaman bu coğrafyada güçlü kalacağız
    Osman Aşkın Bak: Yeni işler yapmayı başardığımız zaman bu coğrafyada güçlü kalacağız
    IKBY'den 'sınır kapısı' açıklaması
    IKBY'den 'sınır kapısı' açıklaması
    ABD: IKBY referandumunu tanımıyoruz
    ABD: IKBY referandumunu tanımıyoruz
    Rus kaynaklar: TSK'ya bağlı denetim güçleri İdlib'e girdi
    Rus kaynaklar: TSK'ya bağlı denetim güçleri İdlib'e girdi
    Yargıtay'dan 'taşeron işçi' kararı
    Yargıtay'dan 'taşeron işçi' kararı
    TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
    SON YORUMLANANLAR
    Cumhurbaşkanı Erdoğan İmam Hatiplilerle buluştu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan İmam Hatiplilerle buluştu
    Rakka'da PYD-IŞİD çatışması!
    Rakka'da PYD-IŞİD çatışması!
    'Türkiye harekât başlatırsa İsrail müdahil olur...'
    'Türkiye harekât başlatırsa İsrail müdahil olur...'
    'Kılıçdaroğlu, 'Kürtlerin referanduma gitmeye hakları var' dedi'
    'Kılıçdaroğlu, 'Kürtlerin referanduma gitmeye hakları var' dedi'
    Rusya, İdlib'i bombalıyor!
    Rusya, İdlib'i bombalıyor!
    MEB Müsteşarından kritik TEOG açıklaması
    MEB Müsteşarından kritik TEOG açıklaması
    Erdoğan'ın o sözleri Kerkük duvarlarında
    Erdoğan'ın o sözleri Kerkük duvarlarında
    Erdoğan'ın teklifine ABD'den yanıt
    Erdoğan'ın teklifine ABD'den yanıt
    İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirme aracı 'Elad'
    İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirme aracı 'Elad'
    Meral Akşener: 100 bin imzayla geleceğim
    Meral Akşener: 100 bin imzayla geleceğim
    Ahmet Hakan’a 'İhsan Şenocak' tepkisi: “Bin Türlü Şerefsizlik…”
    Ahmet Hakan’a 'İhsan Şenocak' tepkisi: “Bin Türlü Şerefsizlik…”
    İsveç'te camiyi yakan zanlı hakkında karar çıktı
    İsveç'te camiyi yakan zanlı hakkında karar çıktı
    TİMETÜRK BİYOGRAFİ
    Yakup Akkaya
    Yakup Akkaya
    Bekir Bozdağ
    Bekir Bozdağ
    Süleyman Demirel
    Süleyman Demirel
    Celal Şengör
    Celal Şengör
    Ali Erbaş
    Ali Erbaş

    Timeturk.com

    Sayfamızı Facebook'tan takip edin.


    TIMETURK

    GÜNDEM POLİTİKA DÜNYA GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM SPOR ÇEVİRİ SAĞLIK 5 SORU KÜLTÜR EMLAK EĞİTİM TEKNOLOJİ RÖPORTAJ MEDYA TARİH ANALİZ YEMEK TARİFLERİ AJANS
    Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
    KÜNYE
    YAYIN İLKELERİ
    İLETİŞİM
    REKLAM
    SİTENE EKLE
    RSS
    Sosyal Medya Hesapları