İçişleri Bakanı Soylu Trabzon'da:

30.09.2017 17:00:47

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Doğu Karadeniz'de yaylalardaki kaçak yapılaşmaya ilişkin, "1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yapılanlar yıkılacak, hiç kimse kusura bakmasın" dedi.

Soylu, kentteki bir otelin açılışında yaptığı konuşmada, yatırımların önemine işaret etti. Tesisin açılışında emeği geçenleri tebrik eden Soylu, "Eser yapmak kolay bir iş değildir, zordur. Bahaneler üretirler. Bazen bizim şikayet ettiğimiz bürokrasinin çarkları arasında yorulursunuz, bazen bizim deyimimizle bezersiniz ama cenab-ı Allah'ın nasibidir. Cenab-ı Allah nasip etti ve böyle güzel, hem de 61 odalı 150 yatak kapasiteli bir otel. Sezon başından itibaren 11 bin kişiye geceleme yaptırdılar. Bu çok güzel, muhteşem bir rakam." diye konuştu.

Bu tarz projelerin desteklenmesinin önemli olduğunu anlatan Soylu, "Çünkü ülkemiz gittikçe büyüyor. Hedefimiz kişi başına 25 bin dolar gelir seviyesi. Turizm ölçeklerinde ciddi hedeflerimiz var ve biz bu hedeflerimizi yakalamak durumundayız." şeklinde konuştu.

Soylu, bu konuda özel sektörün önemine dikkati çekerek, "Biz özel sektörün önünü ne kadar açarsak, onun iş yapma kabiliyetini ve kolaylığını ne kadar ortaya koyabilirsek ve imkan sağlarsak, eski geçmiş Türkiye'nin kalıplarından ne kadar kurtulabilirsek burada istihdam sağlarız, üretim sağlarız, imkan sağlarız, ekonomimizin gelişmesini sağlarız, doğal ürünlerin buraya gelmesini ve burada hizmetle buluşmasını sağlarız." değerlendirmesinde bulundu.

Göreve geldikleri günden itibaren turizme dönük ayrı bir bakış ortaya koyduklarını belirten Soylu, şöyle konuştu:

"İktidarımız döneminde de Allah'a şükürler olsun, tarihin bize bırakmış olduğu hangi eser varsa onu ihya etmek, onu kendi ilk haliyle buluşturmak konusunda bir hükümet politikası ortaya koyduk. Bu sayın Cumhurbaşkanımızın takip ettiği ve Türkiye'de kendi medeniyetimizle ve özgüvenimizle bizi buluşturduğu en önemli adımlardan bir tanesidir. Bu şehirde de bunlar yapıldı. Camileriyle, kaleleriyle, geçmişte bize bırakılan bütün eserleri onararak, aslıyla bütünleştirerek, çok önemli adımlar atıldı."

Tarihi eserlere önem vermenin kendileri açısından vazgeçilmez olduğunu dile getiren Soylu, "Rahmetli Adnan Menderes'in oğlu Aydın Menderes beni bir gün telaşla aradı. Çok yıllar oluyor. 'Ne olursunuz, imdada yetişin Fatih Camisi gidiyor' dedi. Bugün Fatih Camisi ihya edildi İstanbul'da, Sultan Ahmet ihya edildi, Süleymaniye ihya edildi. Bizim buradaki Ayasofya dahil, birçok eserimize, köylerimizdeki eski camilerimize kadar vakıflarımız dokundu. İşte bu zenginleşmemizin ve medeniyetimizle buluşmamızın ve gelişmemizin alametidir." ifadelerini kullandı.

Soylu, turizm rakamlarının da güzel gittiğini belirterek, "Bu yıl gecelememiz yüzde 45 arttı. Gelen insan sayımız da yüzde 35 arttı. 15 Temmuz'dan çok uzun bir zaman geçmedi. Bir yılı biraz geçti, büyük bir travmadan geçmemize rağmen bir millet olarak hemen kendimize geldik ve hedeflerimize adım adım gitmeye başladık." dedi.

- Yaylalardaki kaçak yapılaşma

Soylu, Doğu Karadeniz'de yaylalardaki kaçak yapılaşmaya da değindi. Yaylaların önemine dikkati çeken Soylu, şöyle devam etti:

"Bu sene 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren bizim yaylalarımızda kaçak bin 750'nin üzerinde yapı yapıldı. Bu normal bir şey değil. Bunu tespit ettirdik, son 1 ayda, 1,5 ayda valiliğimiz, jandarmamız tek tek tespit ettiler. Yaylalarımız, bize bırakılan miraslardır. Bugün bir günlüğüne biri yaylaya gidecek, neyle karşılaşacak 4,5 katlı hangar gibi bir evle karşılaşacak, bu doğru değil. Bütün bildiklerimizi unutmaya başladık. Evet zenginleşiyoruz, doğru ama bunu doğru bir istikamette ilerletmemiz lazım. Paramızı da çarçur etmememiz lazım, işin doğrusu bu. Buradan gittiği zaman şuradaki estetiği, yaylada da görebilmeli, yaylada da bunu yaşayabilmeli. 3 katlı, 3,5 katlı hangar gibi, 2 katlı hangar gibi yapılar.

Biz çözüm mekanizmasıyız, doğru ama bir gecede orada hemen bir katlı, ertesi gece iki katlı binayı dikiyor, kendi olmayan arazisini başkasına satıyor, bir de yaylanın kendi otantiğine ait olmayan şekilde onun etrafını tel örgü veya duvarla çeviriyor. Yayla dediğiniz açık arazidir, özelliği budur. Kendimize ait yeni işler icat etmeye başladık ve bunlarla ilgili de tüm tespitler yapıldı. 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yapılanlar yıkılacak, hiç kimse kusura bakmasın. Bin 750 üzerinde yapı var. Biz burayı geçmişimizden aldığımız emaneti kirleterek geleceğimize bırakamayız. Kimse kusurumuza bakmasın, bunlar tek tek yıkılacak. "

Bu konu hakkında kendini de sorgulamaya başladığını dile getiren Soylu, "Demek ki biz terörle uğraşırken, başka işleri biraz ihmal etmişiz. Kendi kendime de kabahat buldum" diye konuştu.

Soylu, bu yıl Trabzon'u 1 milyon 520 bin kişinin ziyaret ettiğini anlatarak, "Otellerin doluluk kapasitesi de yüzde 95'in üzerinde. Bu çok büyük bir rakam. Antalya'da da hala muhteşem bir tablo var. Diyarbakır'da da Mardin'de de Van'da da Türkiye'nin her tarafında bunu daha iyi yükseltebilecek bir hale getirmek durumundayız" dedi.

Konuşmaların ardından yapılan dua ile otelin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, otelin sahibi Yahya Özat ile çok sayıda davetli katıldı.

