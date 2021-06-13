İçinizi ısıtacak görüntüler! Tramvayı durdurup kaplumbağanın yardımına koştu
İzmit’te tramvay yoluna girip, kaldırıma tırmanamayan kaplumbağayı gören vatman Serhat Topal'ın kullandığı tramvayı durdurarak kaplumbağayı yeşil alana çıkarttığı o anlar.
İzmit’te tramvay yoluna girip, kaldırıma tırmanamayan kaplumbağayı gören vatman Serhat Topal'ın kullandığı tramvayı durdurarak kaplumbağayı yeşil alana çıkarttığı o anlar.
İnkumu sahilinde 3 noktaya mavi bayrak
Bartın'ın İnkumu sahilinde 3 noktaya mavi bayrak yerleştirildi. Kriterleri tamamlayan sahilde bayraklar, Belediye Başkanı Cemal Akın ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Mavi Bayrak Ulusal Koordinatörü Almıla Kından Cebbari'nin katılımıyla düzenlenen törenle göndere çekildi Belediye Başkanı Akın, gazetecilere, yaptıkları çalışmaların sonucunda 33 kriteri karşılayarak 3 noktaya mavi bayrak almaya hak kazandıklarını söyledi. Mavi bayrak sayesinde İnkumu'nun tatil için turistlerin öncelikli tercihleri arasında yer alacağını belirterek, 'Çok sayıda turistin tatil için aradıkları kriterler arasında mavi bayrak da var. Mavi bayrak temiz bir deniz, temiz bir sahil demek. 4 yılı aşan bir sürede bu gerçekleşti. Bundan sonra da bunu devam ettirmemiz gerekiyor. İnşallah bu bayrak bir daha inmeyecek.' diye konuştu.
Bakan Akar'dan Libya ziyareti: Libya'nın yanındayız
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'nın başkenti Trablus'ta Libya Görev Grup Komutanlığını ziyaret etti. 'Türkiye 500 yıllık tarihi kardeşlik bağı bulunan Libyalı kardeşlerinin yanında olmaya devam edecek' dedi. Bakan Akar, Trablus ziyareti öncesi İngiliz ve İtalyan mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmeyi değerlendirdi: Hem ikili hem de ittifak içindeki bazı konuları görüşme ve bu konuda karşılıklı bilgi alışverişinde bulunma fırsatı bulduk. Memnuniyetle belirtmek isterim ki görüştüğümüz konuların büyük bir bölümünde mutabık olduğumuzu, anlayış birliğine sahip olduğumuzu da görmüş bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde bu anlayışla ilişkilerimizin, görüşmelerimizin daha da artması için mutabık kaldık. Bunu da gerçekleştireceğiz. Bir taraftan personelin eğitimi, personel değişimi, tatbikatlara katılımın yanı sıra savunma sanayi alanında mevcut ilişkilerimizi nasıl daha da geliştirebileceğimizi de görüşme fırsatı bulduk. TRTHaber