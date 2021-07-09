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İbret ve şükrü hatırlatan genç

Sosyal medyada büyük ilgi gören Afrikalı bir engelli gencin videosu görenleri hem şaşırttı hem de ibretlik bir durum karşısında bıraktı. İki kolu da olmayan genç Afrikalı, günlük hayatını adeta engelsizmiş gibi yaşarken görüntülendi. Video Arap sosyal medyasında viral oldu

2021-07-09 10:44:04
Atık toplayıcısı Afgan, 3 saldırgandan birisini böyle yakaladı

Atık toplayıcısı Afgan, 3 saldırgandan birisini böyle yakaladı

İstanbul'da, atık kağıt toplayan Afganistanlılar, Avcılar'da kavga etti. Kendisini takip ederek saldıran 3 kişiden birisini yakaladıktan sonra yüzüstü yere yatıran, ellerini arkasından tutarak üzerine oturan Afganlı 500 TL parası ile banka kartını aldığını öne sürdü. Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi’nde meydana geldi. Metrobüsten inen 3 kişi, iddiaya göre takip ettikleri kişiye Gümüşpala Caddesi’nde saldırdı. Kısa süren kavganın ardından dayak yiyen kişi, kendisine saldıranlardan birisini yakalayarak etkisiz hale getirdikten sonra yüz üstü yere yatırıp, ellerini arkadan tutarken üzerine oturdu. Diğer iki kişi ise kaçtı.
Tereddüt etmenin ilerlemeye engel olduğunu öğreten adam

Tereddüt etmenin ilerlemeye engel olduğunu öğreten adam

Denge köprüsünden geçerken herkes tereddüt ile yavaş yavaş denge sağlayarak geçmeye çalışırken bir kişi ise çevredekilerin hayran bakışları arasında hiç düşünmeden hızlı adımlarla ilerlediği anlar sosyal medyada izlenme rekoru kırıyor.
İlaç içmek istemeyen çocuklar için pratik bir yöntem

İlaç içmek istemeyen çocuklar için pratik bir yöntem

İlaçların tadı pek sevilecek gibi değil bu yüzden çocuklar ilaç kullanımından kaçıyor. Çocuğuna ilaç içirmek isteyen baba öyle bir basit ve pratik bir yöntem geliştirdi ki görenler şaşkınlıkla izledi.
Geometrik şekillerle matematiksel illüzyon

Geometrik şekillerle matematiksel illüzyon

Dikdörtgen bir çerçevenin içine yerleştirilen geometrik şekillerle yapılmış matematiksel bir gösteri...
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