İbrahim Tatlıses'ten Kuzey Irak'lı photoshopa açıklama

02.10.2017 17:05:50

Kuzey Irak'ta yapılan referandum oylamasının ardından sosyal medyada İbrahim Tatlıses'in oy kullanırken fotoğrafları ortaya çıkmıştı. İbrahim Tatlıses o fotoğraflara açıklık getirdi.

Tatlıses'in fotoğrafla ilgili yaptığı açıklama şöyle;

"NE YAPMAK İSTEDİĞİNİZİ ANLAMIŞ DEĞİLİM"



"Akıl var, mantık var; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak benim Irak Referandumunda ne işim var." diyen Tatlıses, fotoğrafın orjinaliyle birlikte yaptığı paylaşımda şu açıklamalarda bulundu;

"Ben doğruları kanıtlamaktan bıktım, bazı boş insanlar photoshop yapıp, insanları kandırmaktan, bana saldırmaktan bıkmadı. Güzel kardeşlerim bilin istedim; 16 Nisan Anayasa Referandumunda oy kullanırken paylaştığım fotoğrafa, bazı kendini bilmezler photoshop yapıp Irak Referandumu'nda oy kullanmışım gibi göstermiş. Akıl var, mantık var; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak benim Irak Referandumunda ne işim var...!!! Yalan, dolan bile bir zeka gerektiriyor işte, yazık!!! Arkadaşlar ben tam birbuçuk senedir İzmirdeyim bunu herkes biliyor ne yapmak istediğinizi de anlamış DEĞİLİM."