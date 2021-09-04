İBB yurt başvurusu nasıl yapılır? İBB kız yurdu ücreti ne kadar?
Kiralık ev fiyatları adeta uçmuş durumda. Üniversite okumak için başka bir şehre gidecek olan öğrenciler kara kara barınma sorunun nasıl çözeceklerini düşünüyor. Üniversite öğrencilerine hem ucuz hem de güvenli barınma imkanı sunan yurtlara da ilgi artmış durumda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de yeni faaliyete geçirdiği yurtlar için başvuruları almaya başladı. İstanbul'da üniversite kazanan öğrenciler İBB yurt başvurusu nasıl yapılır? İBB kız yurdu ücreti ne kadar? İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte İBB kız öğrenci yurt başvuru koşullarına dair detaylar...
Kiralık ev fiyatları adeta uçmuş durumda. Üniversite okumak için başka bir şehre gidecek olan öğrenciler kara kara barınma sorunun nasıl çözeceklerini düşünüyor. Üniversite öğrencilerine hem ucuz hem de güvenli barınma imkanı sunan yurtlara da ilgi artmış durumda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de yeni faaliyete geçirdiği yurtlar için başvuruları almaya başladı. İstanbul'da üniversite kazanan öğrenciler İBB yurt başvurusu nasıl yapılır? İBB kız yurdu ücreti ne kadar? İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte İBB kız öğrenci yurt başvuru koşullarına dair detaylar...
1
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçimlerden önce "Üniversite öğrencilerine burs ve yurt hizmeti sağlayacağız" diyrek vaatte bulunmuştu. İmamoğlu bu seçim vaadini yerine getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yurtların 2021-2022 eğitim öğretim döneminde üniversite öğrencilerinin hizmetine gireceğini açıkladı. İBB Başkanı İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İBB tarihinde ilk" diyerek paylaşım yapan İmamoğlu "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilk öğrenci yurtları hizmet vermeye başlıyor. Bu dönem 3 kız öğrenci yurdumuz öğrenci kabul edecek. Yeni yurtların yapımı devam ediyor" dedi. Açıklamadan sonra İBB yurt başurusu yapmak isteyenler İBB yurt başvurusu nasıl yapılır? İBB kız yurdu ücreti ne kadar? gibi soruları sormaya başladı.
2
İBB yurt başvurusu nasıl yapılır?
İBB yurtları 2021-2022 eğitim öğretim döneminde yüzlerce öğrencinin hizmetine girecek. İBB Başkanı İmamoğlu yurtların açılacağını duyurdu. Başvuru yapmak ise oldukça kolay. İBB yurt başvurusu yapmak isteyenler "yurt.ibb.istanbul" adresine girerek kişisel bilgilerini eksiksiz ve hatasız doldurarak başvuruda bulunabilir. Çeşitli kriterler göz önnde bulundurularak başvurular detaylı şeilde incelenecek ve kısa sürede sonuçlar açıklanacak.
3
İBB öğrenci yurdu ücreti ne kadar?
İBB öğrenci yurtları ücretli oalcak. Öğrenciler bir yıılık barınma için 600 TL ödeyecek.
4
İBB yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?
İBB yurt başvurusu yapan öğrenciler yurt sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İBB yurt sonuçları asil ve yedek listeleri 13 Eylül tarihinden itibaren internet adresinden ve İBB'nin sosyal medya hesaplarından duyurulacak.
5
İBB yurt kayıtları ne zaman başlıyor?
20 -24 Eylül tarihleri arasında asil listede yer alan öğrenciler, 27 Eylül ve 1 Ekim tarihleri arasında ise yedek listedeki öğrenciler İBB Yurtlarına kayıt yaptırabilecekler.
6
İBB yurtları nerede?
İBB yurtlarına başvurmak isteyenler yurtların nerede, hangi ilçede olduğunu merak ediyor. İBB'nin yurtları Avcılar ve Beyoğlu'nda bulunuyor. Ayrıca Gazisosnmapa'da bir erkek öğrenci yurdunun açılması planlanıyor.
7
Türkiye'de 1 milyondan fazla öğrenci yurtta kalıyor
Türkiye genelinde bulunan 773 KYK yurdunda 1 milyona yakın öğrenci bulunuyor. Ayrıca özel yurtları da ysaşarsak 1 milyondan fazla kişi yurtlarda barınıyor. KYK yurtlarında 421.928 kız öğrenci, 256.835 erkek öğrenci olmak üzere toplam 678.763 kişi barınıyor.
8
9
10