İBB yurt başvurusu nasıl yapılır? İBB kız yurdu ücreti ne kadar?

Kiralık ev fiyatları adeta uçmuş durumda. Üniversite okumak için başka bir şehre gidecek olan öğrenciler kara kara barınma sorunun nasıl çözeceklerini düşünüyor. Üniversite öğrencilerine hem ucuz hem de güvenli barınma imkanı sunan yurtlara da ilgi artmış durumda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de yeni faaliyete geçirdiği yurtlar için başvuruları almaya başladı. İstanbul'da üniversite kazanan öğrenciler İBB yurt başvurusu nasıl yapılır? İBB kız yurdu ücreti ne kadar? İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte İBB kız öğrenci yurt başvuru koşullarına dair detaylar...