İBB kültür sanat sezonunun açılışı yapıldı

02.10.2017 22:47:45

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2017-2018 kültür sanat sezonu, düzenlenen programla açıldı.

İBB Kültür Daire Başkanı Abdurrahman Şen, Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen etkinlik öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, zengin bir programla İstanbulluların karşısına çıkacaklarını söyledi.

Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda kaliteli konserler olduğuna işaret eden Şen, "Bu sene bir sürprizimiz var İstanbullulara. CRR konser salonunun ses düzeni şu anda değişiyor. Dünyanın sayılı ses sistemlerinden birisi kuruluyor. Türkiye'de ilk ve tek akustiği en güçlü ses sistemi kuruluşu şu anda sürüyor. İstanbullular için önemli bir sürpriz olacak, konserleri daha kaliteli dinleme adına." diye konuştu.

- Şehir Tiyatroları'nda yüzde 92 doluluk

Şen, İstanbul'un kültür ve sanatına katkı sağlamaya devam edeceklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Özel tiyatrolara desteğimiz her yıl artarak sürüyor. 5 yıl evvel 15-20 civarında olan tiyatro sayısının bu yıl 70'in üzerinde olduğunu ifade edersek, özel tiyatroların İBB'nin katkılarıyla daha güçlendiğini, daha kendilerine cesaret geldiğini, bunun da farklı seslerdeki tiyatro çalışanlarını heyecanlandırdığını, sahnelere yönlendirdiğini söyleyebiliriz. Biz bunları önemsiyoruz. Bunlar belki bugün için küçük adımlar ama gelecek için büyük adımlar olduğunu biliyoruz."

Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur da sanat dolu günlerle başarılı bir kültür sanat sezonu geçirme temennisinde bulundu.

Uygur, seyircinin hiçbir zaman kendilerini yalnız bırakmadığının altını çizerek, "Geçen sene Şehir Tiyatroları adına çok başarılı bir sezon geçirdik. Yüzde 92'lik bir doluluk oranıyla oynadık. Seyircimiz sağ olsun bu ilgiyi bize gösterdi, açık hava oyunlarımız dahil olmak üzere. Çocuk ve büyük oyunlarımızla bütün salonlarımızda çok başarılı bir tiyatro sezonu geçti ve çok mutlu olduk. Hedefimiz bu sayıyı korumak ve üzerine çıkmak." ifadelerini kullandı.

- Geceye birçok ünlü katıldı



Tiyatro oyuncusu Volkan Severcan ise sanat hayatına Şehir Tiyatroları'nda başladığını belirterek, çok keyifli, huzurlu ve başarılı bir sezon beklediğini dile getirdi.

Şehir Tiyatroları'nın çok köklü bir kurum olduğuna dikkati çeken Severcan, "Binlerce müthiş aktör, yönetmen, tiyatro adamı yetişti bu tiyatrodan. Bundan sonra da yine o güzelliklerini bütün ülkemize yaymaya devam edeceğine eminim." dedi.

Kısa tanıtım filmiyle başlayan açılış programında protokol konuşmaları yapıldı ve "Komik-i Şehir Naşit Bey" oyunundan bir bölüm sahnelendi.

Geceye Emel Sayın, Zihni Göktay, Seda Sayan, Deniz Seki, İpek Açar, Hakan Peker, Zafer Peker, Ali Nuri Türkoğlu, İbrahim Sadri, Aykut Kuşkaya, Mustafa Yıldızdoğan, Murat Kekilli, Mustafa Sağyaşar ve Uğur Işılak'ın yanı sıra kültür sanat camiasından birçok ünlü isim katıldı.

Programda ayrıca İBB Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Eren, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, İBB Şehir Tiyatroları Müdürü Salih Efiloğlu, İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Rıdvan Duran ve AA İstanbul İdari İşler Müdürü Sabri Çelebioğlu ile ilçe belediyelerinin kültür müdürleri de yer aldı.

