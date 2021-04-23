İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 23 Nisan'da Kadıköy'e sürpriz ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, Kadıköy Göztepe’de bulunan İstanbul Oyuncak Müzesini ziyaret etti.

İBB Başkanı İmamoğlu'na İstanbul Oyuncak Müzesi'nin kurucusu şair ve yazar Sunay Akın ile Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı eşlik etti. Oyuncak Müzesi'ni gezen İmamoğlu, “İnsanın buraya girip de heyecanlanmaması, çocukluk günlerine dönmemesi mümkün değil. Bu şanslı günde çocuklarımız biraz şansız, çünkü evlerindeler. Ama şu günler geçtikten sonra Oyuncak Müzesi'ne gelmeliler. Oyuncak hayal kurmaktır, Sunay Akın'ın söylediği gibi ‘Gerçeğe adım atmaktır.” diye konuştu. Çocukların bayramını kutlayan İmamoğlu “Bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını, kurucu meclisin üyelerini rahmetle, milletle anıyoruz.” dedi. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ise “İstanbul Oyuncak Müzesi'nin Kadıköy'de olması bir ayrıcalık. Kadıköy'ün geleceğini hazırlama noktasında yatırımlarımız devam ediyor.” dedi. Başkan İmamoğlu, İstanbul Oyuncak Müzesi'nin arka sokağında yer alan Ömer Paşa alt geçidinde mural sanatçısı Kien tarafından tasarlanan ve İstanbul Oyuncak Müzesi, İBB ve Kadıköy Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilen “Hayal Geçiti”ni de inceledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.