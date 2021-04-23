DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Brezilya'da son 24 saatte 3 bin 86 can kaybı
Kütahya'da 8 yaşındaki çocuk sulama kanalında ölü bulundu
Dışişleri'nden Fransa'da Türk belediye meclis üyesinin istifaya zorlanmasına tepki
Şanlıurfa'da kamyonet şarampole devrildi: 8 kişi yaralandı
Cerablus'ta eş zamanlı terör saldırıları: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
400 milyon çocuk yoksulluk içinde
'İstanbul' kokan satırlar
New York, nüfusu 89 kişi eksik olduğu için ABD Kongresinde bir sandalye kaybedecek
ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi Brown'ın vücudundan 5 kurşun çıktı
Pentagon çarketti: '1 Mayıs'ta Afganistan'dan çekilmiyoruz'
Libya Başkanlık Konseyi: Misrata-Sirte yolunun açılmasında son aşamaya gelindi
Ünlü ressamlar 'görmeden' çizmişler
43 bin 301 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi
Altın hakkında bilinmeyen gerçekler
İran nükleer anlaşması görüşmeleri Viyana’da sürüyor

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

BURSA

20:02

04:25
20:02
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:47

04:11
19:47
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:30

03:55
19:30
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
19:13
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:59

03:36
18:59
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

ANKARA

19:47

04:11
SAHUR
19:47
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
SAHUR
19:13
İFTAR

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 23 Nisan'da Kadıköy'e sürpriz ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, Kadıköy Göztepe’de bulunan İstanbul Oyuncak Müzesini ziyaret etti.

ABONE OL

Google News - Timeturk
23.04.2021 23:36:32
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 23 Nisan'da Kadıköy'e sürpriz ziyaret

İBB Başkanı İmamoğlu'na İstanbul Oyuncak Müzesi'nin kurucusu şair ve yazar Sunay Akın ile Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı eşlik etti. Oyuncak Müzesi'ni gezen İmamoğlu, “İnsanın buraya girip de heyecanlanmaması, çocukluk günlerine dönmemesi mümkün değil. Bu şanslı günde çocuklarımız biraz şansız, çünkü evlerindeler. Ama şu günler geçtikten sonra Oyuncak Müzesi'ne gelmeliler. Oyuncak hayal kurmaktır, Sunay Akın'ın söylediği gibi ‘Gerçeğe adım atmaktır.” diye konuştu. Çocukların bayramını kutlayan İmamoğlu “Bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını, kurucu meclisin üyelerini rahmetle, milletle anıyoruz.” dedi. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ise “İstanbul Oyuncak Müzesi'nin Kadıköy'de olması bir ayrıcalık. Kadıköy'ün geleceğini hazırlama noktasında yatırımlarımız devam ediyor.” dedi. Başkan İmamoğlu, İstanbul Oyuncak Müzesi'nin arka sokağında yer alan Ömer Paşa alt geçidinde mural sanatçısı Kien tarafından tasarlanan ve İstanbul Oyuncak Müzesi, İBB ve Kadıköy Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilen “Hayal Geçiti”ni de inceledi.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş