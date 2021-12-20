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Hülya Avşar'dan ''gündem olan'' ekonomi yorumu: Gerekirse simit yenecek

Ülkenin son zamanlardaki ekonomik durumunu değerlendiren sanatçı Hülya Avşar’ın açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

2021-12-20 09:59:00

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar'a ayak üstü gazetecilerin sorularını yanıtladığı sırada "Ekonominin sanatçı kısma nasıl yansıması oluyor?" sorusu soruldu. Ünlü isim, bu soru üzerine Türkiye'nin son zamanlardaki ekonomik durumu ile alakalı yorumlarda bulundu.

"AYAĞIMIZI YORGANIMIZA GÖRE UZATMALIYIZ"

Ekonomik durumun her kesime mutlaka yansıması olduğundan dert yanan ünlü isim, "Benim bildiğim tek şey var. Türkiye'de hatta şimdiki duruma göre dünyada eğer hayattaysan, mutlaka bu tür günleri ve bu zamanları öngörüp biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Ne derseniz deyin" dedi.

"GEREKİRSE SİMİT YENECEK"

Sözlerinin devamında ise Avşar, "Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günleri de kolay atlatacağız. Biraz bizim bu işi, insanlar olarak bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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