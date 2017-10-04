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Hulusi Akar: Türkiye ve İran arasındaki işbirliğini geliştirmeliyiz

İran'da resmi temaslarda bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, mevkidaşı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Millî Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Tümamiral Ali Şemhani ile görüştü. Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından da kabul edilen Akar'ın temaslarıyla ilgili TSK'dan da açıklama yapıldı.

Hulusi Akar: Türkiye ve İran arasındaki işbirliğini geliştirmeliyiz
04.10.2017 08:30:16

İran'da resmi temaslarda bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, mevkidaşı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile İran Genelkurmay Karargâhı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakıri'nin daveti üzerine Tahran'da bulunduğunu söyleyen Orgeneral Akar, "Türkiye ve İran yüzlerce yıllık dost ve ortak değerlere sahip iki ülke. Bu ortak değerler doğrultusunda bulunduğumuz mevcut tehditler ve risklere karşı işbirliğimizi geliştirmeliyiz" dedi.
İki ülke arasında ekonomik ilişkilerin yanı sıra askeri ilişkileri de bir şekilde geliştirilmekte olduğunu söyleyen Akar,

"Özellikle önümüzdeki dönemde terörle mücadele ve buna bağlı olarak hudut güvenliği konusundaki ilişkilerimizi geliştirme konusunda mutabık kalmış bulunuyoruz" dedi. Tümgeneral Bakıri ise, iki ülke silahlı kuvvetlerin bundan sonra askeri eğitim, ortak tatbikat ve sınır güvenliği konusunda daha fazla işbirliği yapacağını ifade etti.

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Bakıri, "İki ülkeyi etkileyecek ortak tehditler ve iki ülke çevresinde cereyan eden çeşitli konuları görüştük. Konuştuğumuz konulardan biri Irak'taki Bölgesel Kürt Yönetimi'nin düzenlediği referandum konusu oldu. İki ülke bu konuda ortak bir tutuma sahiptir ve Irak'ın toprak bütünlüğünün savunuyor" dedi.

Akar daha sonra Millî Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Tümamiral Ali Şemhani ile biraraya geldi.

Akar, İran Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından da kabul edildi. Akar'ın temaslarıyla ilgili TSK tarafından yapılan açıklamada Irak'ın toprak bütünlüğünün de görüşmelerde ele alındığı belirtildi. TSK açıklaması şöyle: 

Görüşmeler kapsamında;

IKBY tarafından 25 Eylül 2017 tarihinde düzenlenen gayri meşru referandum başta olmak üzere bölgenin güvenliği ve istikrarını tehdit eden gelişmeler, hudut güvenliği kapsamında mevcut işbirliğinin devam ettirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Ayrıca DEAŞ ve PKK başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile ortak mücadele kararlılığı ve Irak'ın toprak bütünlüğü ile siyasi birliğinin muhafaza edilmesinin önemi bir kez daha vurgulanmıştır.


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