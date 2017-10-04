'Hükümetimizin soğukkanlı ve yapıcı tutumunu destekliyoruz'

04.10.2017 13:48:27

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kuzey Irak'ta yaşanan son gelişmelere ilişkin, hükümetin soğukkanlı ve yapıcı tutumunu desteklediklerini ifade etti.

Büyükekşi, yazılı açıklamasında, ulusal güvenliğin her zaman birinci öncelik olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak konusundaki son açıklamalarını desteklediklerini belirtti.

Diğer yandan bu yılın ilk 9 ayında Irak'a ihracatın yüzde 33 artarak 7 milyar dolara ulaştığını hatırlatan Büyükekşi, Irak pazarının özellikle Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'daki illerimiz için önemli olduğunu, Irak konusunda atılacak adımlarda bu durumların göze alınarak hareket edilmesini umduklarını kaydetti.

TİM Başkanı Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Irak'ta yaşanan gelişmeleri yakından izliyor ve Cumhurbaşkanımızın 'Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yaptığı yanlıştan dönerse Türkiye, devleti ve milletiyle bu kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir' ifadesinde olduğu gibi hükümetimizin bu konudaki soğukkanlı ve yapıcı tutumunu destekliyoruz.

Daha önceki açıklamalarımızda da belirttiğimizi gibi bizim için birinci öncelik ulusal güvenliğimiz ve çıkarlarımızdır. Bu ikisine aykırı her gelişmenin karşısında olmaya devam edeceğiz. Bu anlamda Irak'ın toprak bütünlüğünü savunuyor ve oradaki tüm dostlarımızın Irak'ın geleceğinde var olmalarını istiyoruz. Diğer yandan, Irak ihracatımızda başta gelen ülkelerden biri. 2016 yılında 7,6 milyar dolar ihracat yaptık. Bu yılın ilk 9 ayında ise ihracatımızda yüzde 33 artış var, 7 milyar dolara ulaştık. Özellikle Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'daki illerimizin üretim ve ihracatında Irak önemli bir yer tutuyor. Adana, Gaziantep, Konya ve Kayseri gibi çok sayıda ilimizin ihracatında Irak ilk sırada geliyor. Dolayısıyla, devletimiz tarafından Irak konusunda atılacak adımlarda bu durumların göze alınarak hareket edilmesini umuyoruz."