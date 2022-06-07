Huawei’nin yeni orta segment akıllı telefonu: Huawei Enjoy 50

Huawei'ye yakın kaynaklardan gelen son bilgilere göre yeni akıllı telefon modelinde 6,75 inçlik bir ekran bulunacak. Ekranın üst kısmında bulunan selfie kamerası yine damla çentik ekran tasarımına sahip. Arka yüzeyde yer alan ana kamera ise 3'lü bir yapıya sahip. Ancak şu an için ne selfie kamerası ne de arka kamera çözünürlükleri hakkında netleşmiş bir bilgi yok.