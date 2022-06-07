Huawei’nin yeni orta segment akıllı telefonu: Huawei Enjoy 50
Gün geçmiyor ki teknoloji dünyası yeni bir sızıntıya sahne olmasın. Akıllı telefon dünyasının önemli isimlerinden olan Huawei, yeni akıllı telefon modeli üzerinde çalışmaya devam ediyor. Orta seviye akıllı telefonlar sınıfına dahil olacağı anlaşılan Huawei Enjoy 50 modeline ait yeni özellikler sızdırıldı.
Huawei'ye yakın kaynaklardan gelen son bilgilere göre yeni akıllı telefon modelinde 6,75 inçlik bir ekran bulunacak. Ekranın üst kısmında bulunan selfie kamerası yine damla çentik ekran tasarımına sahip. Arka yüzeyde yer alan ana kamera ise 3'lü bir yapıya sahip. Ancak şu an için ne selfie kamerası ne de arka kamera çözünürlükleri hakkında netleşmiş bir bilgi yok.
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Sızıntılara göre Huawei Enjoy 50 gücünü Kirin 710 yonga setinden alacak. Her ne kadar telefonun bellek boyutu hakkında herhangi bir bilgi olmasa da, telefonun dahili depolama alanının en az 256GB olması bekleniyor. Yeni modelin en dikkat çeken özelliklerinden biriyse ortalamanın üzerindeki batarya boyutu.
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Eğer iddialar doğruysa Huawei'nin yakın zamanda piyasaya süreceği bu modelinde 22,5W hızlı şarj destekli 6.000mAh'lık batarya bulunuyor. Kutudan HarmonyOS 2.0 ile çıkması beklenen telefonun, Huawei'nin yeni işletim sistemi sürümü ile piyasaya sürülecek olması büyük bir avantaj olarak gösteriliyor.
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Her ne kadar Huawei Enjoy 50'nin ne zaman satışa sunulacağı konusunda kesin bir bilgi olmasa da, duyum kanallarının iddialarına göre yeni model, bu ay içerisinde resmen tanıtılabilir. Haber Kaynağı: Donanım Günlüğü
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