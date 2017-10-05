Hristiyansa deli ve hasta Müslümansa terörist!..

05.10.2017 11:10:35

TIMETURK | HABER MERKEZİ



ABD Başkanı Donald Trump'ın, terörist Joseph Lambardo için 'deli ve hasta', Las Vegas Şerifi'nin ise 'yalnız Kurt' demesi halen tartışılıyor. Özellikle sosyal medyadan yapılan eleştirilerde "Bu adam Müslüman olsaydı hemen terörist yaftası yapıştırırdınız" dedi.



NE OLMUŞTU?

ABD'nin Las Vegas kentinde Stephen Paddock adlı Amerikan vatandaşı, pazar gecesi konser alanında bulunan kişilerin üzerine yolun karşısındaki otelden ateş açmış, saldırıda 58 kişi hayatını kaybetmiş, 525 kişi de yaralanmıştı. Las Vegas polisi Paddock'un bu saldırının her ayrıntısını "titizce planladığını", otel odası ile koridora kameralar yerleştirdiğini ve 9 ila 11 dakika boyunca otelin 32'nci katındaki odasından konser alanına ateş açtığını aktarmıştı. Polis, Paddock'un otel odası da dahil 3 farklı yerde yaptığı aramada saldırgana ait 47 silah ele geçirildiğini bildirmişti.

Federal Soruşturma Bürosu, saldırganın herhangi bir uluslararası terör örgütüyle bağlantısının olmadığını açıklamış, fakat saldırıyı IŞİD üstlenmişti. ABD'den IŞİD'in üstlenmesiyle ilgili bir açıklama gelmedi.