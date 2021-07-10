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HİSAR-O test atışında hedefi tam isabetle vurdu

'HİSAR'dan iki müjde birden'

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından 'HİSAR Hava Savunma Sistemleri'nde gelinen son duruma ilişkin bilgi verdi. 'HİSAR'dan iki müjde birden.' ifadesini kullanan Demir, 'HİSAR A+ sistemi tüm unsurlarıyla teslim edildi. Harp başlıklı atışında yüksek hızlı hedefi uzak menzil ve yüksek irtifada imha eden HİSAR O+ ise seri üretime geçiyor. Hayırlı olsun. Durmak yok yola devam.' değerlendirmesinde bulundu. Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamada da konuya ilişkin detaylara yer verildi. Buna göre, HİSAR Hava Savunma Sistemleri, SSB projesi olarak, Aselsan-Roketsan iş birliğinde yerli ve milli şekilde yürütüldü. Harp başlığı ise TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirildi. 360 derece etkinliğe sahip sistem, 6 hedefe aynı anda angajman ve ateşleme yapabiliyor. HİSAR A+ sisteminin önleme menzili 15 kilometre iken HİSAR O+ sistemininki 25 kilometreyi buluyor.

2021-07-10 13:58:01
AKINCI 1.360 kilogram yükle 13 buçuk saat uçtu!

AKINCI 1.360 kilogram yükle 13 buçuk saat uçtu!

Bayraktar AKINCI TİHA 1.360 kilogram faydalı yükle 13 saat 24 dakika uçtuBAYKAR açıklamasına göre, Bayraktar AKINCI TİHA kabiliyetlerini adım adım geliştiriyor. Bayraktar AKINCI TİHA, Çorlu'da devam eden tasarım doğrulama faaliyetleri kapsamında SSB ile kullanıcı kuvvetlere ait resmi heyetlerin huzurunda yaptığı uçuşta 3000 libre (1.360 kilogram) faydalı yükle havalandı. Kalkış ağırlığı 6 tonu (6.049 kilogram) geçen AKINCI, tam yüke yakın faydalı yük ile güçlü bir performans sergileyerek 30 bin feet (9 bin 144 metre) irtifaya kadar yükseldi. Bayraktar AKINCI, 8 Temmuz'da gerçekleştirdiği 25 saat 46 dakika süren uçuşta, 38 bin 39 feet (11 bin 594 metre) yüksekliğe çıkarak Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırmıştı.
Somali'de üst düzey yetkiliye bombalı saldırı!

Somali'de üst düzey yetkiliye bombalı saldırı!

Somali'nin başkenti Mogadişu'da hükümet güçlerine bağlı üst düzey bir askeri isim bombalı saldırının hedefi oldu.Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre saldırı bugün sabah saatlerinde Mogadişu'nun Benadir bölgesi yakınlarında meydana geldi. Saldırıda, Mogadişu yönetiminin üst düzey askeri isimlerinden Albay Farhan Qarole'nin askeri konvoyu hedef alındı. Saldırıyı El Kaide'nin Doğu Afrika kolu Eş Şebab üstlendi. Eş Şebab tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, askeri konvoyun bomba yüklü araç saldırısıyla hedef alındığı ifade edildi. Albay Farhan Qarole saldırıdan kurtulurken, konvoydaki birçok asker öldü ve yaralandı. Konvoydaki birçok aracın da zarar gördüğü belirtildi. (MepaNews)
Madde bağımlısı gencin evine operasyon

Madde bağımlısı gencin evine operasyon

Kayseri'de iddiaya göre madde bağımlısı olan B.Y. (26), sevgilisi B.T ile kaldığı evin balkonuna çıkarak bağırmaya ve şu şişeleri atmaya başladı. Birlikte yaşadığı sevgilisinin evde rehin alınmış olabileceği ihtimali üzerinde duran polis, olay yerine Özel Harekat polisi çağırdı. Madde bağımlısı B.Y. 2 saat süren ikna çalışmalarının ardından özel harekat polislerinin yaptığı operasyonla gözaltına alındı. 2 saat süren olayda gözaltına alınan madde bağımlısı B.Y. polis otosuna bindirildi. 3 gündür sevgilisinin evinde kalan B.T. ise yaşadığı korku nedeniyle ambulansla hastaneye götürüldü.
Tahran'da şiddetli patlama

Tahran'da şiddetli patlama

İran'ın başkenti Tahran'ın batısında şiddetli bir patlama sesi duyulduğu ve sebebinin henüz bilinmediği bildirildi.
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