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Hindu lider: Müslümanlar yok edilmeli

Hindistan'ın en büyük eyaletinde konuşan radikal Hindu bir lider, ülkedeki Müslüman ve Hristiyanları yok etme çağrısı yaptı.

2022-01-01 20:58:54

Hindistan'da iktidardaki radikal Hindu parti BJP öncülüğündeki Hindu grupların, Hindu olmayanlara yönelik şiddet çağrıları artmaya devam ediyor.

220 milyonu aşan nüfusuyla Hindistan'ın nüfusça en büyük eyaleti olan ve 60 milyondan fazla Müslümanın yaşadığı Uttar Pradeş'te topluluğa konuşan bir Hindutva liderinin Müslümanlara ve Hristiyanlara yönelik ‘yeryüzünden silinme' çağrısı tepki çekti.

"İslam yeryüzünden silinmelidir"

Hindutva sözcüsü şunları söyledi:

"- Tehlike komünist ideolojiden, camilerden, medreselerden, kiliselerden geliyor. Tehlike Müslüman bayramlarını, yeni yılı, Noel Baba'yı kutlayanlardan geliyor.

- İslam hızlı, Hristiyanlık yavaş işleyen birer zehirdirler. İslam yeryüzünden silinmelidir. Hristiyanlar da yeryüzünden silinmelidir. Çünkü onlar kardeşlerimizi cezbederek dinlerine sokuyorlar. Ülkemizde bunun yaşanmasına izin vermeyeceğiz. Kimseye bunu yapamayacaklar."

Tanınan İslami ilim ekollerinden Diyobendiliğin genel merkezi Darul Ulum Diyobend de, Hindutva liderinin konuştuğu Uttar Pradeş Eyaleti'nde bulunuyor.

1.4 milyar nüfuslu Hindistan'da 1 milyar Hindu'nun yanı sıra 300 milyon Müslüman ve 30 milyon Hristiyan'ın yaşadığı tahmin ediliyor. Hindistan, yeryüzünde en çok Hindu ve Müslüman nüfusa sahip ülke olarak biliniyor.

Kaynak: Mepa News

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