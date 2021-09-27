Hindistan ordusu Müslümanlara kurşun yağdırırken görüntülendi

Hindistan'ın Assam eyaletinde ordu güçleri ve Hint milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi (BJP) destekli Hindu çeteler, Müslümanları zorla evlerinden çıkarmak üzere saldırılar gerçekleştiriyor. Bölgedeki yerleşimlerin yasa dışı olduğu bahanesiyle yıkımlar gerçekleştiren Assam yönetimi, bölgenin demografisini değiştirmeye çalışmakla suçlanıyor. Şimdiye kadar en az 800 Müslüman aile zorla evlerinden çıkarıldı ve evleri yıkıldı. Saldırılarda resmi rakamlara göre 2 Müslüman yaşamını yitirdi. Çok sayıda Müslüman yaralandı. Saldırılara, bazı Hindu medya mensuplarının ve sivillerin de katıldığı göze çarptı. Müslümanlar ise kendilerini sopalarla korumaya çalışırken, bu kişilerin bazıları linç edilerek katledildi. BJP hükümeti daha önce ülkenin en kalabalık eyaleti olan Uttar Pradeş'teki Gorahpur şehrinde en büyük Hindu tapınak olan Gorahnat'ın çevresindeki alanda yaşayan Müslümanların 'güvenlik tehlikesi oluşturdukları' sebebiyle evlerinin tahliyesini istemişti-MepaNews