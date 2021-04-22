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Hindistan kabusu yaşıyor: Günlük vakada dünya rekoru kırıldı

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da günlük vaka sayısı 312 bini geçti.

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22.04.2021 08:58:04
Hindistan kabusu yaşıyor: Günlük vakada dünya rekoru kırıldı

Hastane yatağı ve oksijen sıkıntısı çeken Hindistan'da Perşembe günü, vaka sayısnda küresel rekor kırıldı.

Yaklaşık 1.4 milyar insanın yaşadığı Hindistan'da AP'nin haberine göre, son 24 saatte 314.000 vaka bildirildi.

Bu dünyada kayda geçen günlük en yüksek vaka sayısı olarak kayda geçti.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte ölümlerin de 2.104 artarak, toplam can kaybının 184.657'ye yükseldiğini söyledi.

Yeni Delhi Yüksek Mahkemesi, Çarşamba günü hükümete, insanların hayatlarını kurtarmak için oksijeni endüstriyel kullanımdan doğrudan hastanelere yönlendirmesini emretti. Yargıçlar, yardım isteyen Yeni Delhi hastanelerinin dilekçesine yanıt verirken, "Yalvar, ödünç al veya çal, bu ulusal bir acil durum" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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