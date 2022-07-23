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Hindistan'da bir garip olay: Temiz olduğunu kanıtlamak için nehir suyu içti, hastanelik oldu

Hindistan'ın Pencap eyaletinde fıkra gibi bir olay yaşandı. Nehir suyunun temiz olduğunu kanıtlamak için bir bardak su içen eyalet Başbakanı Bhagwant Mann, hastaneye kaldırıldı.

2022-07-23 11:46:29

Hindistan'ın Pencap eyaletinin Başkanı Bhagwant Mann, nehir suyunun temiz olduğunu göstermek için bir bardak su içtikten sonra şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, Hindistan'ın Pencap vilayetinde gerçekleşti. Pencap eyaleti Başbakanı Bhagwant Mann, 17 Temmuz'da Sultanpurlodhi kentindeki bir törene katıldı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Kali Bein nehrinin temizlenmesinin 22. yıldönümünü kutlamak için gerçekleştirilen tören kapsamında kutsal nehirden bir bardak su alıp içen başbakan Mann, suyun halen içilecek ölçüde temiz olduğunu savundu.

Olaydan iki gün sonra Başbakan Mann, mide ağrısı çekmeye başladı. Pencap vilayetinin başkenti Chandigarh'daki ofisinde rahatsızlanan Mann, daha sonra helikopterle ülkenin başkenti Yeni Delhi'deki bir hastaneye taşındı. Mann'a yapılan testler, enfeksiyon kaptığını gösterdi.

Tedavisi gerçekleştirilen Başbakan Mann, daha sonra taburcu edildi.

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