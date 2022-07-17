Hindistan'da ayağını kullanarak et kesen kasap
Hindistan'da kasapların bıçağı ayaklarıyla tutup et kestiği görüntüler izleyenlerin 'hijyen nerede?' sorusunu sormasına neden oluyor.
DOLAR
17,4050 ₺
EURO
17,5624 ₺
ALTIN
955,87 ₺
BİST
2.382,44 ₺
Hindistan'da kasapların bıçağı ayaklarıyla tutup et kestiği görüntüler izleyenlerin 'hijyen nerede?' sorusunu sormasına neden oluyor.
İletişim başkanlığı 15 temmuz videosu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz şehitleri için bir video yayınlandı. Videoda 15 Temmuz'da şehadete yürüyenlerden geride kalan ayakkabılar yer aldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı videoyu Twitter hesabından 'Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların izinde adımlarımız. Durmaksızın çalışıyoruz. Türkiye aşkına…' mesajıyla paylaştı.