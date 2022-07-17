Hindistan'da ayağını kullanarak et kesen kasap

ADS tribün lideri Aydın Çakay'dan Timetürk'e özel samimi açıklamalar

Adana Demirspor tribün lideri Aydın Çakay, takım ile nasıl tanıştığına, takım ile ilgili anılarına ve mavi-lacivert kulübün gidişatına ilişkin açıklamalarda bulundu.