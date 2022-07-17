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Hindistan'da ayağını kullanarak et kesen kasap

Hindistan'da kasapların bıçağı ayaklarıyla tutup et kestiği görüntüler izleyenlerin 'hijyen nerede?' sorusunu sormasına neden oluyor.

2022-07-17 10:57:40
Belçika'da uçak düştü

Belçika'da uçak düştü

Belçika’da arızalanan bir uçak paraşütle yere iniş yaptı. Kokpitten kendi imkanlarıyla çıkan pilot, kazadan yara almadan kurtuldu.
ADS tribün lideri Aydın Çakay'dan Timetürk'e özel samimi açıklamalar

ADS tribün lideri Aydın Çakay'dan Timetürk'e özel samimi açıklamalar

Adana Demirspor tribün lideri Aydın Çakay, takım ile nasıl tanıştığına, takım ile ilgili anılarına ve mavi-lacivert kulübün gidişatına ilişkin açıklamalarda bulundu.
İletişim başkanlığı 15 temmuz videosu

İletişim başkanlığı 15 temmuz videosu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz şehitleri için bir video yayınlandı. Videoda 15 Temmuz'da şehadete yürüyenlerden geride kalan ayakkabılar yer aldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı videoyu Twitter hesabından 'Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların izinde adımlarımız. Durmaksızın çalışıyoruz. Türkiye aşkına…' mesajıyla paylaştı.
İnternet fenomeninin uzun uğraşlar sonucu yaptığı dudak boyası izleyenleri şaşırttı

İnternet fenomeninin uzun uğraşlar sonucu yaptığı dudak boyası izleyenleri şaşırttı

Tiktok’ta fenomen olan bir kullanıcı çeşitli materyalleri birleştirmesi sonucu ortaya çıkarttığı dudak boyasıyla herkesi şaşırttı
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