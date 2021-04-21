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Hilal Kaplan: ‘Soruyu tam neresinden kıralım İlhan Bey?’

Geçtiğimiz gün bir tv programında konuşan CHP milletvekili İlhan Kesici, partisinin ‘kayıp 128 milyar dolar’ iddiaları üzerine kendisine yöneltilen soruyu ‘her şey kayıt altında’ şeklinde cevaplamıştı. Kesici, kısa süre sonra sosyal medya hesabından ‘128 milyar dolar nerede?’ sorusuyla birlikte önceki gün söylediğinin tam aksi yönde paylaşımda bulundu. Gazeteci Hilal Kaplan, CHP’li Kesici’nin çelişkili açıklamasına tepki gösterdi. Kaplan’ın ‘128 milyar’ sorusunun kırıldığı an’ başlıklı yazısı…

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21.04.2021 16:45:58
Hilal Kaplan: ‘Soruyu tam neresinden kıralım İlhan Bey?’

27 Mayıs darbesinden sonra, darbeci Millî Birlik Komitesi, merhum Başbakan Adnan Menderes hakkında yalan haberler yaymaya başlamıştı. Bunlardan birisi de Menderes'in yurt dışına kaçarken beraberinde 12 uçak dolusu altın, mücevherat ve parayı götürürken yakalandığı idi. Hatta bu iftiranın, tüm matbaalar tarafından basılıp yayınlanması emri verilmişti.

Bugün sosyal medyadan billboard'lara kadar her yerde karşımıza çıkan "128 milyar dolar nerede" kampanyasını görüp de aynı çirkin zihniyeti hatırlamamak mümkün mü?

"Siz 128 milyar doların kaybolduğuna kani misiniz?" diye sorulunca ne demişti CHP Milletvekili İlhan Kesici:

"Bir şey söyleyeceğim ama bizim sorduğumuz soruyu kırmış olurum (...) Bir kere onu söyleyeyim. Kaybolmaz. Girerseniz Merkez Bankası bilançosuna, okumayı bilen insanlar açarlar internet sayfalarını, görülür. Her şey kayıt altındadır. Bu devletin kayıtlarında var."

Kendi vekilleri, koca bir balonu tek cümlede patlatınca elbette talimatla Kesici'ye geri adım attırıldı ve bu sefer şöyle tweet attı:

"Merkez Bankası rezervi konusunda Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu ve partim ile tam anlamıyla aynı görüşteyim. Katıldığım yayınlardaki söylemlerim de tam bu istikamettedir. Bu vesileyle bir kez daha aynı soruyu soruyorum: 128 milyar dolar nerede?"

Valla biz de size soralım: Soruyu tam neresinden kıralım İlhan Bey?

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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