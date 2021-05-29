Hilal Kaplan ‘’Kabataş Olayını’’ anlattı! Elif Çakır ve İsmail Saymaz'ın samimiyetine dikkat çekti

Fizik profesörünün su kabağı sanatı
Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, köyündeki bahçesinde yetiştirdiği su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor. Yılmaz, her yıl baharda Hatay'ın Amanos Yaylası'ndaki köyünün bahçesine, hobisi olan süs eşyalarını yapabilmek için su kabağı ekiyor. Hasadın ardından su kabaklarını Aksaray'a getiren fizik profesörü Yılmaz, evinin balkonuna kurduğu atölyede bunlara çeşitli ekipmanlarla şekil veriyor. Çeşitli işlemler uyguladığı kabakları son olarak ışıklandıran Yılmaz, bunları gece lambası, avize, abajur ve süs eşyasına dönüştürüyor.