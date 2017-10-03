Heyelan geldi, böyle oldu

03.10.2017 16:18:42

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Rize'nin Pazar ilçesinde heyelanın evlerinin girişini kapattığı aile, çareyi pencereyi kapı yapmakta buldu.İlçenin Tütüncüler köyünde şiddetli yağışlar sonrasında Kantar ailesinin evlerinin girişi yağmur suları ile dolarken, Müzeyyen Kantar (62) suyu tahliye etmeye çalıştığı sırada bir şey almak için bahçe tarafına geçti. Bahçeye geçtiği sırada yamaçtan kopan toprak kütlesi evin girişini kapattı. Heyelan altında kalmaktan son anda kurtulan Müzeyyen Kantar, "Eğer kapının önünden ayrılmasaydım, toprak altında kalacaktım" dedi.Yaşanan olay sonrasında eşi İsmail Kantar (64) ve akrabalarına haber veren Müzeyyen Kantar, kendi imkanları ile toprak kütlesini kaldıramadıklarını yetkililerden yardım beklediklerini ifade ederken, eşi İsmail Kantar ise "Evin girişinin suyla dolması ve yamaçtan kopan toprakların evin girişini kapatması nedeniyle evimize pencereye dayadığımız merdivenle girip çıkabiliyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.(Bayram Ali Sarı / İHA)