'Her zaman hedefimiz Dörtlü Final'

02.10.2017 11:56:37

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon da hedeflerinin Dörtlü Final oynamak olduğunu söyledi.

Zeljko Obradovic, Fenerbahçe Doğuş'un yeni sezon öncesi düzenlenen medya günü etkinliğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takım olarak, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndan dolayı çalışmaya geç başladıklarını anlatan Obradovic, "Zorlu bir hazırlık maçı programı vardı ama takımımın reaksiyonu çok güzeldi. Oyuncuların tavrı ve davranışı çok iyi. Bizim planımız hazır. Zorlu bir süreç olacak bu sezon. Rakipler, son Avrupa şampiyonuna karşı daha farklı oynayacaktır. Bu da işimizi zorlaştıracak. Dörtlü Final, her zaman bizim hedefimizde olacak. Bu takım, herkesle mücadele edecek şekilde hazırlandı. Gittiğimiz her yerde savaşacağız." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertlilerin tercübeli başantrenörü, takımdan ayrılan Bogdan Bogdanovic ve Ekpe Udoh'a teşekkür ederken bu isimlerin yerine de iyi oyuncular aldıklarını dile getirdi.

THY Avrupa Ligi ile FIBA 2019 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki bazı maçların aynı zamana denk gelmesini de değerlendiren Obradovic, "Aslında bu sorunun muhatabı ben değilim.Çok basit aslında .Oyuncu bir kulüple kontrat imzalıyor. Zorunlukları antrenmanda ve maçlarda bulunmak. Bu net." diye görüş belirtti.





- Sinan Güler: "Mücadele edeceğim"





Fenerbahçe Doğuş'un yeni transferi Sinan Güler de geçen sezon yakalanan başarıya ulaşmak istediklerini aktardı.

Galatasaray Odeabank'tan sarı-lacivertli takıma transfer olan Sinan, şunları kaydetti:

"Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazanmış bir takımın tekrar bu başarıya ulaşması için mücadele edeceğim. Obradovic'le transfer öncesi bir kere telefonda görüştük. Takımla alakalı şeyleri söyledi ve kadroda nasıl rol alacağımı konuştuk."

Fenerbahçe taraftarının önüne çıkmak için heyecanlandıklarını vurgulayan Sinan, FIBA ile Avrupa Ligi arasındaki maç takvimi sorunu konusunda ise, "FIBA ile Avrupa Ligi birbirlerine takvim sunuyorlar. Umuyorum FIBA ve Avrupa Ligi, oyuncuların da masaya dahil olduğu, herkesin çıkarlarının konuşulduğu bir ortam oluşturur." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Fenerbahçe Doğuş'un yeni sezon öncesi medya gününde oyuncular, teknik heyetle birlikte basın mensuplarına poz verdi.