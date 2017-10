Her şey lösemili çocuklar için !

03.10.2017 19:12:43

Lösemi hastası çocukların hayata tutunabilmesi amacıyla "Her Pedal Bir Umut Olsun" sloganıyla Adana'dan bisiklet ile yola çıkan Kemal Yücel ve arkadaşları Sakarya'ya ulaştı. Yücel konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İstiyorum ki hiçbir çocuk artık ölmesin, yaşama devam etsinler" dedi.17 Eylül'de lösemi hastası çocukların hayata tutunabilmesi amacıyla "Her Pedal Bir Umut Olsun" sloganıyla Adana'dan bisikletle İstanbul'a doğru yola çıkan Kemal Yücel, birçok şehri geçerek öğlen saatlerinde Sakarya'ya ulaştı. Tek başına yola çıkan Yücel'e her geçtiği şehirden bir kişi katıldı. 16 gündür yollarda olan Kemal Yücel turunu İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde bitirmeyi planlıyor."ÇOCUKLAR ARTIK ÖLMESİN, YAŞAMA DEVAM ETSİNLER"Sakarya'nın Erenler ilçesine ulaşan Kemal Yücel yaptığı konuşmada, "Her pedal bir umut olsun diyerek 17 Eylül'de Adana'dan yollara düştüm. Amacım lösemi hastası çocuklara umut ışığı olabilmesi için kök hücre bağışı ve kan bağışı yaptırabilmek. Rota üzerindeki şehirleri tek tek gezerek buralarda kök hücre ve kan bağışı kampanyaları yapıyoruz. Kök hücre bağışı konusunda toplumsal duyarlılığın artmasını istiyorum. Yapılan her bir kök hücre bağışı lösemi hastası çocuklarımız için umut olacaktır. Çıkan eşleşmeler ile ilik nakli olan çocuklarımız da hayata tutunacak. Ben çocukların ölmemesi için yollardayım. İstiyorum ki o çocuklar yaşamlarına devam etsinler, okullarına gitsinler. Yola çıktığımdan beri uğradığım şehirlerde ailelerin bazı okul alışveriş telaşlarını gördüm. Çocukları için okul malzemeleri alıyorlar. Sonra hastanedeki çocuklar ve ailelerini düşündüm, normal yaşamdaki olan insanlar çocuklarının eğitim telaşındayken, hastanelerdeki ailelerimiz de evlatlarını yaşatabilme telaşındalar. Bu çocuklarımız nasıl yaşama tutunacaklar diye. İlik ve kan bağışıyla tutunacaklar. Ben evlat acısı yaşadım, dayanılmaz bir acı. İstiyorum ki hiçbir çocuk artık ölmesin, yaşama devam etsinler" dedi."ASIL KAHRAMANLAR, ÇOCUKLARIN YAŞAMLARINI KURTARANLARDIR""Adana'dan buraya yaklaşık bin 800 kilometre yol kat ettim. Normal Adana-İstanbul rotasını değiştirerek, İç Anadolu Bölgesine girdim. Tur boyunca toplamda 17 ili gezeceğim. Bu illerin ilçelerini de geziyorum. Örneğin Ankara'nın Kızılcahamam ve Gölbaşı ilçelerinde farklı etkinlikler yaptık. Kayseri'nin ilçelerinde farklı etkinlikler ve kan bağışı kampanyaları yaptık" diyen Yücel, şöyle konuştu:"Yolda yaşam öyküleri ile de karşılaştım bunlardan iki tanesi beni ciddi anlamda etkiledi. Kayseri girişinde meyve satan bir esnafa uğradım mola vermek için. Ne yaptığımı ve neden bisiklet kullandığımı anlattım, amacımın kök hücre bağışına dikkat çekmek olduğunu ve lösemili çocuklar için pedal çevirdiğimi anlattığımda, Mehmet amcanın gözleri yaşardı, 'keşke' dedi '20 yıl önce senin gibi biri olsaydı belki de şimdi benim karım hayattaydı' dedi. Eşini lösemiden kaybetmiş. Yine yolculuğum esnasında farklı bir vatandaşa neden yola çıktığımı anlattığım zaman, vatandaş bir anda hıçkırarak ağlamaya başladı. Üç gün önce çocuğunu kaybetmiş. 'Ben şimdi çocuğumu ziyarete gidiyorum, üç gün önce kaybettim ilik bulabilseydik o da yaşayacaktı' dedi. Düşünebiliyor musunuz bir evlat acısı yaşayan bir baba, eşini kaybetmiş bir koca var. Ben o çocukların da yaşamasını isterdim. Amacımız, çeşitli illerde ilik nakli bekleyen çocuklarımızın yaşama tutunması için seferber olmamız gerekiyor. Tüm güzel yürekli insanların kök hücre ve kan bağışı kampanyaları yapmasını rica ediyorum. Yapacağınız bağışlar ile kahraman olma yolunda ilk adımı atacaksınız. Asıl kahramanlar, çocukların yaşamlarını kurtaranlardır. Gelin sizler de bir yaşam kurtararak, kahraman olun."Bir gece Sakarya'da kalacak olan grup ertesi gün yola çıkacak.(Burak Can Tokyürek - Remzi Şimşek /İHA)