'Her şey bozuldu, cehenneme doğru gidiyoruz'

Bir sokak röportajında toplumun genel gidişatına ilişkin görüşünü ve gözlemlerini paylaşan annenin anlattıkları sosyal medyada büyük ilgi gördü

Toplumda eskiye göre büyük bir yozlaşma olduğunu, her şeyin bozulduğunu belirten kadın, "eğer Kur'an-ı Kerim'den uzaklaşırsak cehenneme doğru gidiyoruz diye düşünüyorum" dedi.

Aynı zamanda "kapalı-açık kadın" tartışmasına ve "evlatlarımızın geleceğine" ilişkin görüşlerini de belirten annenin videosu binlerce kişi tarafından paylaşıldı.