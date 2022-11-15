DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,5983 ₺

EURO

19,2049 ₺

ALTIN

1.057,16 ₺

BİST

4.570,20 ₺

'Her şey bozuldu, cehenneme doğru gidiyoruz'

Bir sokak röportajında toplumun genel gidişatına ilişkin görüşünü ve gözlemlerini paylaşan annenin anlattıkları sosyal medyada büyük ilgi gördü

2022-11-15 00:43:14

Toplumda eskiye göre büyük bir yozlaşma olduğunu, her şeyin bozulduğunu belirten kadın, "eğer Kur'an-ı Kerim'den uzaklaşırsak cehenneme doğru gidiyoruz diye düşünüyorum" dedi.

Aynı zamanda "kapalı-açık kadın" tartışmasına ve "evlatlarımızın geleceğine" ilişkin görüşlerini de belirten annenin videosu binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Ümit Özdağ'dan Davutoğlu'na: Olan biteni anlat be adam

Ümit Özdağ'dan Davutoğlu'na: Olan biteni anlat be adam

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı nedeniyle basına konuştu. Özdağ, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'na tepki göstererek 'Başbakanlık yaptın, 2015 yılında neler olduğunu çık anlat. Sen sustuğun için insanlar ölüyor' ifadelerini kullandı.
İşte Taksim’deki bombayı patlatan teröristin yakalanma anı!

İşte Taksim’deki bombayı patlatan teröristin yakalanma anı!

İstiklal Caddesi’nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı saldırıda bombayı patlatan terörist kıskıvrak yakalandı. O anlar kameralara yansıdı..
İstiklal Caddesi’nde patlama!

İstiklal Caddesi’nde patlama!

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Havada çarpışan iki uçaktaki 6 kişi öldü

Havada çarpışan iki uçaktaki 6 kişi öldü

ABD'deki bir hava gösterisinde iki uçak havada kafa kafaya çarpıştı. İki uçak yere düşerken büyük bir alev topu halinde parçalanırken görüntülendi
Görüş Bildir Bizimle Paylaş