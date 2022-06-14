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Her gün karşılaşmamıza rağmen ne işe yaradığını bilmediğimiz 10 eşya

Yıllardır kullandığımız üstlerinde bir sürü detay olan ama asla ne işe yaradığını bilmediğimiz bazı eşyaların kullanım amaçlarını sizler için derledik. Günlük hayatta her gün kullandığımız eşyaların tam olarak ne işe yaradığını bilmiyoruz. lavabodaki delik, gömleğin sırtındaki halka ve kotlarda bulunan zımbalar.

Her gün karşılaşmamıza rağmen ne işe yaradığını bilmediğimiz 10 eşya
14.06.2022 12:29:19
Her gün karşılaşmamıza rağmen ne işe yaradığını bilmediğimiz 10 eşya

Kaşıklarda bulunan bu delik makarnanın ölçülmesini kolaylaştırıyor.

 
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Her gün karşılaşmamıza rağmen ne işe yaradığını bilmediğimiz 10 eşya

1960'lı yıllarda ortaya çıkan bu halka gömleklerin kırışmasını engellemek için bir yere rahat bir şekilde asılmasını sağlıyor.

 
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Her gün karşılaşmamıza rağmen ne işe yaradığını bilmediğimiz 10 eşya

Bütün mezuraların başında bulunan delik ise çivi ve vidalara takarak doğru ölçünün alınmasına yardımcı oluyor.

 
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Her gün karşılaşmamıza rağmen ne işe yaradığını bilmediğimiz 10 eşya

Bunların sadece süs olsun diye oralara takıldığını sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Zımbaların görevi, pantolonların dikişlerinin kopması muhtemel kısımlarını sağlamlaştırmak.

 
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Her gün karşılaşmamıza rağmen ne işe yaradığını bilmediğimiz 10 eşya

Hemen hemen herkesin merak ettiği konulardan biri de tükenmez kalemin kapağındaki delik. Bu delik kapağın yutulması halinde nefes almaya devam edilmesine yardımcı olur.

 
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Her gün karşılaşmamıza rağmen ne işe yaradığını bilmediğimiz 10 eşya

Dikiz aynasındaki çıkıntı arkadaki aracın farları rahatsız ettiğinde aynanın açısının rahat bir şekilde değiştirilmesi için tasarlandı.

 
6
Her gün karşılaşmamıza rağmen ne işe yaradığını bilmediğimiz 10 eşya

Lavaboda bulunan bu delikler olası bir su basmasını engellemek için tasarlandı. Su seviyesini yükseldiğinde suyun tahliye edilmesini sağlıyor.

 
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Her gün karşılaşmamıza rağmen ne işe yaradığını bilmediğimiz 10 eşya

Bu minik delikler bölmeler arasında basıncı koruyarak bir camın patlaması dahilinde diğerlerinin sağlam kalmasına yardımcı oluyor.

 
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Her gün karşılaşmamıza rağmen ne işe yaradığını bilmediğimiz 10 eşya

Petrol göstergesinde bulunan bu küçük üçgen aracın deposunun ne tarafta olduğunu gösteriyor.

 
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