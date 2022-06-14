Her gün karşılaşmamıza rağmen ne işe yaradığını bilmediğimiz 10 eşya
Yıllardır kullandığımız üstlerinde bir sürü detay olan ama asla ne işe yaradığını bilmediğimiz bazı eşyaların kullanım amaçlarını sizler için derledik. Günlük hayatta her gün kullandığımız eşyaların tam olarak ne işe yaradığını bilmiyoruz. lavabodaki delik, gömleğin sırtındaki halka ve kotlarda bulunan zımbalar.
Kaşıklarda bulunan bu delik makarnanın ölçülmesini kolaylaştırıyor.
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1960'lı yıllarda ortaya çıkan bu halka gömleklerin kırışmasını engellemek için bir yere rahat bir şekilde asılmasını sağlıyor.
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Bütün mezuraların başında bulunan delik ise çivi ve vidalara takarak doğru ölçünün alınmasına yardımcı oluyor.
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Bunların sadece süs olsun diye oralara takıldığını sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Zımbaların görevi, pantolonların dikişlerinin kopması muhtemel kısımlarını sağlamlaştırmak.
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Hemen hemen herkesin merak ettiği konulardan biri de tükenmez kalemin kapağındaki delik. Bu delik kapağın yutulması halinde nefes almaya devam edilmesine yardımcı olur.
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Dikiz aynasındaki çıkıntı arkadaki aracın farları rahatsız ettiğinde aynanın açısının rahat bir şekilde değiştirilmesi için tasarlandı.
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Lavaboda bulunan bu delikler olası bir su basmasını engellemek için tasarlandı. Su seviyesini yükseldiğinde suyun tahliye edilmesini sağlıyor.
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Bu minik delikler bölmeler arasında basıncı koruyarak bir camın patlaması dahilinde diğerlerinin sağlam kalmasına yardımcı oluyor.
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Petrol göstergesinde bulunan bu küçük üçgen aracın deposunun ne tarafta olduğunu gösteriyor.
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