Hepsiburada.com satılıyor

04.10.2017 12:08:38

Türkiye'nin önde gelen e-alışveriş sitelerinin en büyüklerinden biri olan Hepsiburada.com'un yabancı bir firmaya satılacağı duyuruldu. Dünyaca ünlü yatırım ve finansman şirketi olan Goldman Sach ile anlaşmalarını tamamlayan hepsiburada.com verilen teklif sonrası karşılıklı anlaşıldığını açıkladı.

Hanzade Doğan Boyner, yapmış olduğu açıklamada ise Goldman Sach Group ile anlaşmaya varıldığını, bu anlaşmanın Türkiye'nin en büyük teknoloji girişimi çıkışına aracılık edeceğini ve rakiplerine karşı yıkıcı değil yapıcı bir anlaşma olduğunu söyledi.

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen e-alışveriş sitesi olan hepsiburada.com'un şimdilik anlaşma yapılmasına rağmen ne kadar satılacağı henüz açıklanmadı. 2017 yılında yüzde 40 büyüme hedefleyen Türk e-alışveriş devinin ise 2018 yılının başlarında satışının tamamlanması bekleniyor.