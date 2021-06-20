Hepsi şampiyon adayı ve safkan!
Şampiyon adayı safkan Arap atları Sultansuyu'nda yetiştiriliyor
Şampiyon adayı safkan Arap atları Sultansuyu'nda yetiştiriliyor
114 yıllık yayla geleneği
Sakarya'nın Hendek ilçesinde, havaların ısınmasıyla besicilerin hayvanlarının otlak ihtiyacını karşılamak üzere şenlik havasında geçen yaylalara yolculuk başladı. Muhtar Menderes Ayvaz, 'Bu yıllardır dedelerden, atalardan kalan bir gelenek. Ancak bu sene pandemi nedeniyle biraz sönük geçti. Yine de güzel oldu. 114 yıldır bu geleneğe devam ediyoruz, devam da edeceğiz inşallah.' diye konuştu. Ayvaz, köylülerin, hayvanlarıyla toplu şekilde yürüyerek yaylaya çıktığını ifade ederek, atalarından kalan bu güzel mirası sürdürmeye gayret edeceklerini dile getirdi. Dikmen Mahallesi halkının yüzde 70'inin yaz boyunca yaylada kaldığını aktaran Ayvaz, 'Yaz boyunca hayvanlarını burada otlatırlar. Hayvanlara burada daha rahat bakılıyor. Süt, yoğurt, peynir yapılır. Onuncu aya kadar buradayız.' ifadelerini kullandı.
Fethiye'nin 'yarasa adam'ı işinden evine 'uçarak' gidiyor
Babadağ Teleferik'te genel müdür olarak çalışan adrenalin tutkunu Cengiz Koçak, her gün 'wingsuit' ile uçup Ölüdeniz'in eşsiz manzarasında süzülerek mesaisini tamamlıyor. Muğla'nın Fethiye ilçesindeki 1965 rakımlı Babadağ'da kurulu teleferik tesislerinin genel müdürü Cengiz Koçak, mesai bitiminde evine görev yaptığı zirveden Ölüdeniz manzarası eşliğinde wingsuit ile süzülerek gitmesiyle ilgi çekiyor. Emekliliğinin ardından 2011 yılında Base jump (serbest düşüş) sporuyla ilgilenmeye başlayan Koçak, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde aldığı eğitimle Türkiye'de wingsuit (özel kıyafetle yarasa adam uçuşu) sporcusu olma özelliğini elde etti. Türk Silahlı Kuvvetleri ve milli takım adına yarışmalara katılan ve bu alanda ulusal ve uluslararası birçok başarı elde eden Koçak, çevresinde 'yarasa adam' olarak tanındı.