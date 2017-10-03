Hentbol: Haftanın programı

03.10.2017 09:53:24

Kadınlar Hentbol Süper Lig'e 3. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tamamı yarın oynanacak maçların programı şöyle:

14.00 Aksaray Belediyespor-Eskişehir Şehir Koleji (Hasandağı)



15.00 Mudanya Belediyesi Dinç Spor-Muratpaşa Belediyespor (Mudanya)

17.00 Polatlı Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Polatlı Yeni)

17.00 Zağnosspor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (19 Mayıs)

17.00 Üsküdar Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (THF)

17.00 Ardeşen Gençlik-Anadolu Üniversitesi (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Meslek Yüksek Okulu)



