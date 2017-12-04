Hemoroidal hastalığında lazeri etkin kullanma kursu

04.12.2017 15:04:05

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Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Genel Cerrahi Anabilimi dalı tarafından hemoroidal hastalığında lazeri basit ve etkin kullanma hakkında kurs veridi.İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen kursa Malatya ve çevre illerden yaklaşık 35 uzman doktor katıldı. Kursun açılış konuşmasını yapan, Genel Cerrahi ve Kolorektal Cerrahi uzmanı Doç. Dr Mustafa Ataş, amaçlarının hemoroidal hastalığında lazeri daha etkin kullanmak olduğunu belirterek, "Hastanemizde birçok cerrahi yöntem ve cerrahi dışı yöntem kullanılıyor ama son zamanlarda kullanılan lazeri de hastanemizde kullanmaya başladık. Bu kapsamda Malatya'dan ve çevre illerde gelen hekim arkadaşlarımıza ameliyathanede 10 adet hasta üzerinde lazeri basit ve etkin kullanma hakkında kurs veriyoruz" diye konuştu.Turgut Özal Tıp Merkezi Genel Cerrahi Anabilim Öğretim Üyesi Prof . Dr. Abuzer Dirican ise, "Kliniğimizin deneyimini ve çok fazla geçmişi olmayan lazer uygulamasını hemoroide gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu