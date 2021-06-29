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HDP'li Sancar: HDP hiçbir pisliğe bulaşmamış…

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:'HDP, hiçbir pisliğe bulaşmamış; eşitlik, özgürlük, demokrasi mücadelesi geleneğinin adresidir.'

2021-06-29 14:23:30
Tesla arabaları PUBG Mobile'a geliyor! I Tesla araçlar oyunda nasıl gözükecek?

Tesla arabaları PUBG Mobile'a geliyor! I Tesla araçlar oyunda nasıl gözükecek?

Tesla ile mobil oyun devi PUBG Mobile arasında yeni bir anlaşma sağlandı. Anlaşmaya göre PUBG Mobile'ın yeni sürümünde Tesla araçları yer alacak? Tesla araçlar hangi sürümle PUBG Mobile'da olacak? İşte detaylar...
Yeni kurtarma römorkörü görev başında

Yeni kurtarma römorkörü görev başında

Günlük planlama kapsamında Çanakkale iskelesinden halat çözen, 32 metre uzunluğunda, 498 groston ağırlığında ve 82,44 ton çeki gücüne ve Fİ-Fi 1 (saatte 2 bin 400 ton su basabilme) yangın söndürme kapasitesine sahip römorkör, boğazın kuzey yönündeki refakat çalışmasına katıldı. Boğaza Marmara Denizi'nin yer aldığı kuzey yönden giriş yapan 300 metre uzunluğundaki tanker ile telsiz teması kuran Kurtarma-13 römorkörü, geçiş hazırlığındaki gemiye arka yönden yaklaşıp refakate başladı.
Marmaris'teki orman yangınını İHA böyle tespit etti

Marmaris'teki orman yangınını İHA böyle tespit etti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan ve 5 yıldızlı otelin LPG tankına 50 metre kala söndürülen orman yangınının, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca orman yangınlarına karşı kullanılan insansız hava aracı ile 57 kilometre uzaklıktan tespit edildiği ortaya çıktı.
Miami'de çöken 13 katlı binada ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

Miami'de çöken 13 katlı binada ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

ABD’nin Florida eyaleti Miami şehrinin Surfside bölgesinde 13 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükseldi. Eyalet İtfaiye Sorumlusu Jimmy Patronis, İsrail ve Meksika’dan timler de dahil 300’den fazla acil kurtarma ekibinin gece gündüz çalıştığını aktararak, 'Kasırga dışında Florida’da en fazla görev gücünün oluşturulduğu olay bu.' dedi. 270 dairelik lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü
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