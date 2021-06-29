HDP'li Sancar: HDP hiçbir pisliğe bulaşmamış…

Tesla arabaları PUBG Mobile'a geliyor! I Tesla araçlar oyunda nasıl gözükecek?

Tesla ile mobil oyun devi PUBG Mobile arasında yeni bir anlaşma sağlandı. Anlaşmaya göre PUBG Mobile'ın yeni sürümünde Tesla araçları yer alacak? Tesla araçlar hangi sürümle PUBG Mobile'da olacak? İşte detaylar...