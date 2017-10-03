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HDP'li Besime Konca'nın milletvekilliği düşürüldü
HDP Milletvekili Besime Konca'nın milletvekilliği düşürüldü.
03.10.2017 16:15:30
Ayrıntılar geliyor...
hdp
besime gonca
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Özbek: Yeni anlaşma için UEFA'dan davet bekliyoruz
Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, UEFA'dan Finansal Fair Play konusunda yeni bir anlaşma yapmak için davet beklediklerini söyledi.
03.10.2017 15:52:28
''Türkiye teknolojideki atılımını hızlandırıyor''
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, '68 teknoloji geliştirme bölgesinden 55'inde Ar-Ge faaliyetleri sürdürülüyor' diye konuştu.
03.10.2017 14:28:21
Başbakan Binali Yıldırım konuşuyor
Başbakan Binali Yıldırım, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde Alp Havacılık Helikopter İş Merkezi Tesisleri'nin açılış töreninde konuşuyor.
03.10.2017 15:10:48
Araç tescil ve sicil işlemlerini artık noterlikler yapacak
Araç tescil ve sicil işlemlerinin 2018 yılından itibaren noterlikler tarafından gerçekleştirilecek.
03.10.2017 14:48:19
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03.10.2017 14:50:35
33. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor
Basketbolda 33. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın kazananı, yarın Ankara'da belli olacak.
03.10.2017 14:18:50
Neşet Ertaş'ın evi müze olacak
Neşet Ertaş'ın da bir süre yaşadığı, babası Muharrem Ertaş'a ait ev 'müze evi' olacak.
03.10.2017 14:02:27
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TİMETÜRK
AJANS
HABERLERİ
Marmaray seferleri kontrollü şekilde devam ed
Döngüsel Ekonomi Kongresi 5-6 Ekim'de
İsrail Başbakanı Netanyahu:
Manavgat'ta 2 ayrı orman yangını
Eski Irak Cumhurbaşkanı Talabani öldü
Berlin Duvarı'nın yıkılmasının 27. yıl dönümü
Yeşilyurt Belediyespor'da Dersimspor maçı haz
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Barselona'da metro istasyonları kapatıldı
Eski Irak Cumhurbaşkanı Talabani komada
Uber Londra lisansı için çözüm arıyor
Filistinli spor heyeti Trabzon'da
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