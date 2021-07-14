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HDP ilçe binasına saldırı olayında yeni gelişme

Alınan bilgiye göre Marmaris'te sabah saatlerinde HDP ilçe binasına silahla saldırıda bulunulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen A.T.D. polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin saldırıda kullandığı silah da ele geçirildi. Şüphelinin HDP ilçe binasına taksiyle geldiği, 2018 yılında da aynı şekilde HDP ilçe binasının camını kırdığı ve 'mala zarar verme' suçundan işlem yapıldığı tespit edildi. Şüphelinin psikolojik tedavi gördüğü, bu nedenle ilaç kullandığı, her ay İstanbul’a psikolog görüşmesine gittiği, 2012 yılında da İstanbul Ruh Sinir Hastanesinde 1 ay süreyle kaldığı belirlendi.

2021-07-14 11:08:00
İbrahim Eren'den çalışma arkadaşlarına teşekkürlü veda

İbrahim Eren'den çalışma arkadaşlarına teşekkürlü veda

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Çiftçiler Tuz Gölü'ne bent çekti, yavru flamingolar öldü

Çiftçiler Tuz Gölü'ne bent çekti, yavru flamingolar öldü

Çiftçilerin Tuz Gölü’nü besleyen kanallara bent çekip su akışını kesmesi üzerine flamingo yavrularının hepsi öldü. Doğa fotoğrafçısı Fahri Tunç, göldeki bütün flamingo yavrularının öldüğünü görüntüledi.
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