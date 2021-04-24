HDP’de Millet İttifakı’ndan çekilme çağrısı ve ‘Öcalancılar-Demirtaşçılar’ bölünmesi

Gazeteci Mahmut Övür, İYİ Parti-CHP-HDP ittifakından oluşan ‘Millet İttifakı’ içerisinde ‘’tehlike çanları' çaldığına dikkat çekti. Övür, söz konusu ittifakın HDP kanadında da ‘Öcalancılar-Demirtaşçılar’ şeklinde bir bölünmeden bahsetti. Övür’ün, ‘HDP’de Millet İttifakı’ndan çekilme çağrısı’ başlıklı yazısı…

Sözün özü şu: Muhalefet bu umudu, İYİ Parti'nin PKK'nın yanına konumlandırdığı ve çok eleştirilen HDP ile verebilecek mi?

Bu soruya ne yazık ki açık ve net cevap verilemiyor, verilemeyecek de. Çünkü bir yanda "laik-milliyetçi" İYİ Parti, öte yanda "PKK'nın yanına konumlandırdığı" HDP var. Bu ilişkinin daha fazla taşınamayacağı ve tartışmalara yol açacağı çok açık.

Öyle de oldu, ilk tepkiyi "üçüncü ittifak" önerisiyle Selahattin Demirtaş verdi. Demirtaş direkt İYİ Parti'yi kastederek şöyle diyordu:

"Eğer muhalefetteki milliyetçi odaklar demokrasi ittifakına ısrarla engel olmaya devam edeceklerse bu durumda HDP'nin öncülüğünde üçüncü bir ittifak, 'demokrasi ittifakı' olarak ilan edilebilir."

Bu Millet İttifakı'na açık tehditti. Kılıçdaroğlu bu öneriyi duymazdan geldi. Meral Akşener ise "Tuzağa düşmeyeceğiz" minvalinde bir açıklama yaptı. Oysa İYİ Partililer mesajın ne anlama geldiğinin farkındaydılar:

"Eğer CHP, Millet İttifakı'nı genişletmek amaçlı HDP'ye bir yakınlık gösterirse, İYİ Parti yoluna yalnız devam eder."

Peki, Demirtaş'ın bu çıkışı sadece, "Bizi kabul edin, yoksa gideriz" tehdidi miydi yoksa yeni bir pozisyon arayışının altyapısını oluşturmak mıydı?

ÖCALANCILAR, DEMİRTAŞÇILAR

HDP kulislerinden gelen bilgiler, Millet İttifakı açısından tehlike çanlarının çaldığını gösteriyor. Çünkü orada şimdi Öcalan'ın İstanbul seçimlerinde de HDP'ye önerdiği "üçüncü yol" siyaseti tartışılıyor. Bunun anlamı da şu: Hiçbir ittifakta yer almayın... Siyaset kulislerinde Öcalan'ın karizmasını çizdiren Demirtaş'ın, şimdi bu öneriyi yeniden gündeme taşıyarak hatasını telafi etmeye çalıştığı söyleniyor. Buna göre, HDP sol birkaç partiyle birlikte kendi adayıyla seçimlere katılacak, Millet veya Cumhur İttifakı'na destek vermeyecek.

HDP içinde eşbaşkanların, "Üçüncü ittifak diye bir meselemiz yok" demeleri bile tartışmaları bitirmedi, tam aksine Demirtaşçıları, sol partilileri ve HDP içindeki Öcalancıları farkı nedenlerle de olsa harekete geçirdi. Onlara göre, "üçüncü yol" denenmeli.

Sonuç ne olur bilinmez, ama bu tartışmayı kim kazanırsa kazansın, kaybeden Millet İttifakı olacak. Çünkü ya İYİ Parti ya da HDP bu ittifakın içinde olamayacak. Bu da kimi aday yaparlarsa yapsınlar bu partilerden biri olmadan kazanmaları mümkün değil.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.