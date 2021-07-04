DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Süveyş Kanalı’nı tıkayan Ever Given gemisi ile ilgili yeni karar
Twitter hesap silme ve hesap dondurma işlemi
Çevre Bakanı Kurum: Derin sularda müsilaj olmadığını tespit ettik
Hangi yılan kimleri öldürüyor?
Nusrat, İngilizlerin psikolojisini bozdu
Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölenlerin yakınlarından ''adalet'' protestosu
Kıbrıs Rum kesiminde iki gündür süren yangın söndürüldü
Müzeler, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için artık ücretsiz
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri ne zaman yapılacak?
Aşılamada son durum: 1 haftada 5 milyon dozu aşkın aşı yapıldı
Bisiklet Eğitmeni Aysu Keskin
Kırmızı etle kanser arasındaki ilişki
Dönüşümde kredi nasıl alınıyor?
Salih Uçan Beşiktaş'ta
Sıvı oksijen stokları tükendi: 33 koronavirüs hastası hayatını kaybetti

Hazar Denizi’nde şiddetli patlama: Petrol platformu alev alev yandı

Hazar denizinde Azerbaycan'a ait bir petrol platformu üzerinde patlama meydana geldi, patlama Bakü'de deprem gibi hissedildi

2021-07-04 21:42:47
Çiftlik Bank kurucusu ''Tosuncuk''un uçakta gözaltına alındığı anlar

Çiftlik Bank kurucusu ''Tosuncuk''un uçakta gözaltına alındığı anlar

Kamuoyunda 'Çiftlik Bank' adlı sistemin kurucusu olarak bilinen ve hakkında 'suç işlemek amaçlıyla örgüt kurmak', 'dolandırıcılık' gibi çeşitli suçlardan 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan ve 'kırmızı bülten'le aranan Mehmet Aydın Türkiye'ye getirildi.
Selçuk Bayraktar'dan yeni 'Akıncı' paylaşımı

Selçuk Bayraktar'dan yeni 'Akıncı' paylaşımı

Selçuk Bayraktar, AKINCI' videosu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Şairin yaşadıklarından öğrendiği gibi benim de uçtuklarımdan öğrendiğim bir şey var: Uçtun mu, var gücünle uçacaksın. Gökyüzünü yırtarcasına, Kartallarla yarışırcasına...Uçak Bayraktar #AKINCIFilm kamerası #BayraktarTB2 #MilliTeknolojiHamlesi
'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın gözaltı görüntüleri

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın gözaltı görüntüleri

Kamuoyunda 'Çiftlik Bank' olarak bilinen sistemin kurucusu olan Mehmet Aydın'ın gözaltı görüntüleri
“MAHREM”:İtirafçıların Ağzından FETÖ’nün Şifreleri

“MAHREM”:İtirafçıların Ağzından FETÖ’nün Şifreleri

TRT, FETÖ’nün karanlık mahrem yapılanmasını, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK)sızma faaliyetlerini ve 15 Temmuz hain darbe girişimine giden süreçteki bilinmeyenleri ekranlara getirmeye hazırlanıyor. Örgüt üyelerinin ilk kez açık kimlikle verdikleri röportajlara, yaşanmış olaylara ve belgelere yer veren drama belgesel “Mahrem”,ilk bölümüyle 14 Temmuz Çarşamba günü TRT 1’de ekrana gelecek.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH