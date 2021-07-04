Hazar Denizi’nde şiddetli patlama: Petrol platformu alev alev yandı

Selçuk Bayraktar'dan yeni 'Akıncı' paylaşımı

Selçuk Bayraktar, AKINCI' videosu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Şairin yaşadıklarından öğrendiği gibi benim de uçtuklarımdan öğrendiğim bir şey var: Uçtun mu, var gücünle uçacaksın. Gökyüzünü yırtarcasına, Kartallarla yarışırcasına...Uçak Bayraktar #AKINCIFilm kamerası #BayraktarTB2 #MilliTeknolojiHamlesi