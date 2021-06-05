Hayvan hakları derneklerinden Sarıgül'e tepki
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün partisinin düzenlediği tur sırasında beyaz bir güvercini elinde çırpınırken kaydedilen görüntüler, hayvanseverlerin ve ilgili derneklerin tepkisini çekti. Uzun süre bir kutuda kapalı kaldığı öğrenilen güvercinin sosyal medyada paylaşılan görüntüleriyle ilgili Alper Tüydeş adlı kullanıcı, Sarıgül’ün videosunu paylaşarak şu ifadeleri kullandı: “Günlerdir atıyorsunuz bu videoyu. Yorumlayım; güvercinin çok uzun süre küçük bir kutuda beklediğini kanat ve kuyruk tüylerindeki kirli sarıdan anlayabiliyoruz. Kuşu kaç saat beklettilerse o kutuda belki de gün! Uçamamasının sebebi de stres zaten” Yusuf adlı bir başka kullanıcı ise, “Hemşehrim olur ama çok yapay bir adam. İçinde bulunduğu rol sağındaki kadına yaptığı hareketten belli oluyor” Sarıgül, 2010 yılında İzmir’in Bornova ilçesinde Türkiye Değişim Hareketi (TDH) Başkanı olarak bulunduğu sırada sarıya boyanmış güvercin uçurtarak hayvanseverleri kızdırmıştı.