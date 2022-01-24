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Hayriye’nin 6 gün sonra cansız bedeni bulundu

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 6 gündür kayıp olarak aranan Hayriye Ulusoy'un (35) Kapulukaya Baraj Gölü'nde cansız bedeni bulundu.

2022-01-24 20:52:13

Bahçılı ilçesinde evli ve 2 çocuk annesi Hayriye Ulusoy, 6 gün önce sabah saatlerinde aracıyla çıktığı evine geri dönmedi. Yakınları Hayriye Ulusoy'a ulaşamayınca İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Harekete geçen ekipler, Hayriye Ulusoy'un kullandığı 71 AAZ 247 plakalı otomobili ve montunu, Karaahmetli köyü yakınlarındaki Kapulukaya Baraj Gölü yakınında buldu.

Bunun üzerine, aramalar, baraj gölü ve çevresinde yoğunlaştırıldı. Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve itfaiye ekiplerinin katıldığı çalışmaya, Ankara'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de destek verdi. JAK ekipleri, su altı kameralarıyla görüntü aldı, AKUT ekipleri ise termal kamera ve dron ile göl üzerinde arama yaptı. Dalgıçlar da su altında arama gerçekleştirdi.

Bugün sabah saatlerinde tekrar başlatılan arama çalışmalarda Hayriye Ulusoy'un cansız bedenine ulaşıldı. Yakınlarının teşhis ettiği Ulusoy'un cenazesi Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Ulusuoy'un kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsi sonrası belli olacak. AA

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