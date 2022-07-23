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Haymana'yı Suriye'de sanıp vatandaşı memleketine göndermek istedi

Ankara'da bulunan Haymana'yı Suriye'de sanıp vatandaşı memleketine göndermek isteyen kişi sosyal medyada viral oldu.

2022-07-23 10:52:40
Kurum: Bırakın millet için hizmet, eser üretmeyi yapılmış bir eseri bile korumaktan acizler

Kurum: Bırakın millet için hizmet, eser üretmeyi yapılmış bir eseri bile korumaktan acizler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “2 gün önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, sosyal medya hesabı üzerinden Ankapark’ın içimizi sızlatan o görüntülerini paylaştı. Kaderine terk edilen Ankapark’ın bu görüntülerini verirken hiç mi içiniz sızlamadı, bu görüntüler de sizin hiç mi sorumluluğunuz yok? Yolunuza sürekli algı üreterek mi devam edeceksiniz? Oysa Ankaralı hemşerilerimiz sizden hizmet bekliyor, eser bekliyor, proje bekliyor... Sizin bu inatlaşmanızın faturasını Ankara’nın gençleri ödedi, çocukları ödedi, hâlâ da ödüyorlar. Yazık değil mi? Yapılmış bir hizmeti beğenirsin ya da beğenmezsin senin görevin Belediye Başkanı olarak o hizmeti kamunun yararına, milletin faydasına sunmaktır… Bunlar bırakın millet için hizmet üretmeyi, eser üretmeyi yapılmış bir eseri bile korumaktan acizler.” dedi.
Mangalseverleri mutlue decek mükemmel icat

Mangalseverleri mutlue decek mükemmel icat

Mangal yapmayı seven vatandaşlar için eti ters yüz etmek artık çok kolay...
Anlaşma için dünya ne dedi?

Anlaşma için dünya ne dedi?

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde imzalanan anlaşmanın sağlanmasında Türkiye’nin rolünden övgüyle bahsetti.
Faydalı böcekler çayır tırtılıyla 'tıkır tıkır' mücadele edecek

Faydalı böcekler çayır tırtılıyla 'tıkır tıkır' mücadele edecek

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyelerince laboratuvar ortamında üretilen iki faydalı böceğin özellikle ayçiçeğinde ortaya çıkan zararlı tırtıla karşı mücadelede başarı sağladığı bildirildi.
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