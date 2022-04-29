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HAYDER Ramazan Ayında Kapı Kapı Dolaşarak İhtiyaç Sahiplerine Ulaşıyor

Hoca Ahmet Yesevi Derneği, İstanbul ve Bursa’da ev ziyaretleri yaparak tespit ettiği 1.160 ihtiyaç sahibi aileye 750 TL değerinde Zekât yardımı yaptı.

2022-04-29 18:44:50

“Dağıtmak için toplayan topladığını dağıtan” sloganıyla çalışmalarını yürüten HAYDER, fitre ve fidye bağışlarını da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor.

HAYDER, zekât, fitre ve fidye yardımlarının yanı sıra, Ramazan Bayramı'nın yaklaşması vesilesiyle LC Waikiki işbirliğiyle 2.100 çocuğa bayramlık kıyafet hediye etti.

Kamu yararına çalışan dernek yurt içinde kumanya, alışveriş kartı, yetimlere nakdî yardım gibi birçok insani yardım faaliyeti gerçekleştiriyor.

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Yemenli ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı

Yemenli ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı

Yemen’de Ramazan çalışmaları yürüten İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin yardımlarını ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. İHH bu kapsamda, Yemenli 4 bin 549 aileye gıda kolisi dağıtırken, 8 bin kişiye de iftarlık ikramında bulundu.
İDDEF, İdlib'deki Yetimleri Unutmuyor

İDDEF, İdlib'deki Yetimleri Unutmuyor

İDDEF, Ramazan çalışmaları kapsamında İdlib’de yaşayan Suriyeli yetim çocuklara iftar yemeği verdi.
Munzur Çayı taştı, bazı mekanları su bastı

Munzur Çayı taştı, bazı mekanları su bastı

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Adana kebabına 'zırh' lezzet katıyor

Adana kebabına 'zırh' lezzet katıyor

Kuzu etinin zırhla çekilip tuz ve kırmızı toz biberle yoğrulmasının ardından şişlere saplanan kebap, mangal ateşinde pişirilerek lavaş üzerinde servis ediliyor.
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