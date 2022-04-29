HAYDER Ramazan Ayında Kapı Kapı Dolaşarak İhtiyaç Sahiplerine Ulaşıyor
Hoca Ahmet Yesevi Derneği, İstanbul ve Bursa’da ev ziyaretleri yaparak tespit ettiği 1.160 ihtiyaç sahibi aileye 750 TL değerinde Zekât yardımı yaptı.
“Dağıtmak için toplayan topladığını dağıtan” sloganıyla çalışmalarını yürüten HAYDER, fitre ve fidye bağışlarını da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor.
HAYDER, zekât, fitre ve fidye yardımlarının yanı sıra, Ramazan Bayramı'nın yaklaşması vesilesiyle LC Waikiki işbirliğiyle 2.100 çocuğa bayramlık kıyafet hediye etti.
Kamu yararına çalışan dernek yurt içinde kumanya, alışveriş kartı, yetimlere nakdî yardım gibi birçok insani yardım faaliyeti gerçekleştiriyor.