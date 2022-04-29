HAYDER Ramazan Ayında Kapı Kapı Dolaşarak İhtiyaç Sahiplerine Ulaşıyor

Hoca Ahmet Yesevi Derneği, İstanbul ve Bursa’da ev ziyaretleri yaparak tespit ettiği 1.160 ihtiyaç sahibi aileye 750 TL değerinde Zekât yardımı yaptı.