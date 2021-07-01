Havluyu yutan piton yılanı
Plaj havlu yutan bir piton yılanına veteriner ekipten başarılı operasyon.
Plaj havlu yutan bir piton yılanına veteriner ekipten başarılı operasyon.
Fahrettin Altun'dan 'leylek hastanesi' paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dünyanın ilk hayvan hastanesinin Osmanlı döneminde yapıldığını hatırlatan bir paylaşımda bulundu. Altun, twitter’dan yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:“Dünyanın ilk hayvan hastanesi 'Garip Leylekler Hastanesi”dir. Ecdadımız, 19. asırda Bursa’da kurmuştur. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, ecdadımızdan aldığımız ilhamla hayvanları koruma kanun teklifi AK Parti tarafından Yüce Meclisimizin takdirine sunulmuştur. Hayırlı olsun.”
MSB'den '10 Polonya F-16 uçağına havada yakıt ikmali' paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:'Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 1 adet KC-135R tanker uçağıyla ATARES (Havada Yakıt İkmali ve Nakliye Hizmetlerinin Değişimi) kapsamında Polonya hava sahasında 10 adet Polonya F-16 uçağına havada yakıt ikmali desteği sağlandı.'