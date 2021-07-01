Havluyu yutan piton yılanı

Fahrettin Altun'dan 'leylek hastanesi' paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dünyanın ilk hayvan hastanesinin Osmanlı döneminde yapıldığını hatırlatan bir paylaşımda bulundu. Altun, twitter’dan yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:“Dünyanın ilk hayvan hastanesi 'Garip Leylekler Hastanesi”dir. Ecdadımız, 19. asırda Bursa’da kurmuştur. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, ecdadımızdan aldığımız ilhamla hayvanları koruma kanun teklifi AK Parti tarafından Yüce Meclisimizin takdirine sunulmuştur. Hayırlı olsun.”