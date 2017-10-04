Havice'den kaçışlar sürüyor

04.10.2017 17:52:13

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Havice ilçesinden yaklaşık bin 300 sivilin Peşmerge'nin kontrolünde bulunan güvenli bölgelere sığındığı belirtildi.

Irak ordusunun bu sabah Havice ilçe merkezine doğru başlattığı operasyon devam ederken, çatışmanın ortasında kalan siviller mayın ve bomba tuzaklarının olduğu tehlikeli yollardan geçerek güvenli bölgelere geçtikleri aktarıldı.

Kerkük'ün güneyindeki Mekteb Halid bölgesindeki Peşmerge Komutanlarından Binbaşı Raid Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Havice operasyonuna başlanıldığından bu yana sivillerin kaçışı devam ediyor. Halk Peşmerge güçlerinin bulunduğu mevzilere sığınıyor." ifadelerini kullandı.

Günlük ortalama binin üzerine sivilin denetimlerinde bulunan mevzilere geldiğini belirten Ahmed, son 24 saat içerisinde yaklaşık bin 300 Haviceli sivilin bölgelerine giriş yaptığını söyledi.

Gelenler arasında DEAŞ şüphelilerinin de olduğunu aktaran Ahmed, "Kadın ve çocukları kamplara gönderirken erkekleri ciddi sorgulamaya tabi tutuyoruz." dedi.

- "Ölümden zor kurtulduk"

Havice'den kaçan bayan Emire Mucbil, "DEAŞ'tan kurtulmak için 3 gün boyunca ölüm korkusuyla bir köyden başka bir köye geçtik. Çocuklarımız aç ve susuz kaldı. Ölümden zor kurtulduk." ifadesini kullandı.

Bir başka iç göçmen Halime Huvelid, "Gece mayınların olduğu bölgeden geçerek buraya kadar geldik." diye konuştu.

Başbakan Haydar el-İbadi, Havice'yi kurtarma operasyonunun ilk aşamasının 21 Eylül, ikinci aşamasının ise 29 Eylül'de başladığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014 tarihinde Kerkük'ün batısındaki Havice ilçesi ve ona bağlı 4 kasabayı ele geçirmişti.



