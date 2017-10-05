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Havice DEAŞ'tan kurtarıldı

Havice DEAŞ'tan kurtarıldı
05.10.2017 08:44:30
Irak'ta, Kerkük'e bağlı Havice ilçesinin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarıldığı bildirildi.

Havice Operasyonları Komutanı Korgeneral Abdulemir Yarullah, yaptığı yazılı açıklamada, "Havice ilçe merkezinin tamamı DEAŞ'tan kurtarıldı." ifadesini kullandı.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 29 Eylül'de yaptığı açıklamada "Havice'yi kurtarma operasyonunun ikinci aşamasının başladığını" duyurmuştu.


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