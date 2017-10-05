Havice DEAŞ'tan kurtarıldı
05.10.2017 08:44:30
Irak'ta, Kerkük'e bağlı Havice ilçesinin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarıldığı bildirildi.
Irak'ta, Kerkük'e bağlı Havice ilçesinin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarıldığı bildirildi.
Havice Operasyonları Komutanı Korgeneral Abdulemir Yarullah, yaptığı yazılı açıklamada, "Havice ilçe merkezinin tamamı DEAŞ'tan kurtarıldı." ifadesini kullandı.
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 29 Eylül'de yaptığı açıklamada "Havice'yi kurtarma operasyonunun ikinci aşamasının başladığını" duyurmuştu.