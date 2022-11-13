Havada çarpışan iki uçaktaki 6 kişi öldü

ABD'deki bir hava gösterisinde iki uçak havada kafa kafaya çarpıştı. İki uçak yere düşerken büyük bir alev topu halinde parçalanırken görüntülendi

Daily Star'ın haberine göre feci kaza ABD'deki Texas eyaleti Dallas'ta, Hatıra Hava Kuvvetleri'nin Wings Over Dallas Show'da gerçekleşti.

Korkunç olayın videosunda, biri B-17 bombacısı olan iki gösteri uçağının arka planda bağıran izleyicilerle kafa kafaya çarpıştığını görüntülendi.

Kaza, Dallas Executive Havalimanı'nda meydana geldi. Dallas İtfaiyesi pilotların durumunun henüz bilinmediğini duyurdu.

Düşen uçaklara 40'tan fazla itfaiyeci müdahale ederken, FAA, "Şu an için uçaklarda kaç kişi vardı bilinmiyor." açıklamasını paylaştı.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu -NTSB- sözcüsü basın toplantısında, B-17'de beş mürettebat üyesi ve P-63'te bir pilot olduğunu, toplam 6 kişinin tamamının kazada öldüğünü söyledi. Etkinlik sırasında uçaklarda ödeme yapan müşteri bulunmazken, hiçbir seyirci zarar görmedi.