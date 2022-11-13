Havada çarpışan iki uçak alev topuna döndü

Doğu Afrika’da kuraklık 36,1 milyon kişiyi etkiledi

Somali, Etiyopya ve Kenya’dadevam eden kuraklıktan şu ana kadar 36,1 milyon kişi etkilendi. Üç ülkede, kuraklık sebebiyle temiz suya ve gıdaya erişimde büyük zorluklar yaşanıyor.