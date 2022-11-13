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Havada çarpışan iki uçak alev topuna döndü

ABD'deki bir hava gösterisinde iki uçak havada kafa kafaya çarpıştı. İki uçak yere düşerken büyük bir alev topu halinde parçalanırken görüntülendi

2022-11-13 00:13:07

Daily Star'ın haberine göre feci kaza ABD'deki Texas eyaleti Dallas'ta, Hatıra Hava Kuvvetleri'nin Wings Over Dallas Show'da gerçekleşti.

Korkunç olayın videosunda, biri B-17 bombacısı olan iki gösteri uçağının arka planda bağıran izleyicilerle kafa kafaya çarpıştığını görüntülendi.

Kaza, Dallas Executive Havalimanı'nda meydana geldi. Dallas İtfaiyesi pilotların durumunun henüz bilinmediğini duyurdu.

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Düşen uçaklara 40'tan fazla itfaiyeci müdahale ederken, FAA, "Şu an için uçaklarda kaç kişi vardı bilinmiyor." açıklamasını paylaştı.

 

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