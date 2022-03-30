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Hava Kuvvetleri için üretilen 10'uncu uçak devrede

İsmail Demir, 'TSK’nın taktik ulaştırma görevleri için tasarım ve üretiminde ortak olduğumuz A400M Projesi kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı için üretilen 10’uncu ve son uçağımız da envantere girdi.' ifadelerini kullandı.

2022-03-30 19:14:51

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin A400M filosunun tamamlandığını belirterek, "TSK'nın taktik ulaştırma görevleri için tasarım ve üretiminde ortak olduğumuz A400M Projesi kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı için üretilen 10'uncu ve son uçağımız da envantere girdi." ifadelerini kullandı.

Demir, Twitter hesabından A400M filosuna ilişkin şu açıklamayı paylaştı:

"A400M Filomuz tamamlandı. TSK'nın taktik ulaştırma görevleri için tasarım ve üretiminde ortak olduğumuz A400M Projesi kapsamında HvKK için üretilen 10'uncu ve son uçağımız da envantere girdi. Hayırlı olsun."

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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından da şu açıklama yapıldı:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığının taktik ulaştırma görevleri ihtiyacı için ortak olunan A400M Projesi kapsamında Türkiye için üretilen son uçak Kayseri'ye konuşlandı. Tasarım ve üretiminde TUSAŞ'ın yer aldığı, TEI'nin motor üretiminde alt yüklenici olduğu uçağımız, öncekilere göre üst konfigürasyonda üretildi. A400M Ulaştırma Uçağı Projesi kapsamında Almanya (53), Belçika-Lux (8), Fransa (50), İngiltere (22), İspanya (27) ve Türkiye (10)'den oluşan konsorsiyum adına OCCAR ile AMSL Firması arasında imzalanan Sözleşme kapsamında bugüne kadar toplam 103 adet uçak teslimatı tamamlandı."

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