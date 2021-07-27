Hatay'ın bin 900 yıllık su kemerleri
Defne ilçesindeki Harbiye bölgesinden, Antakya'ya su getirmek için Roma İmparatoru Trajan tarafından yaptırıldığı bilinen su kemerleri, mimari yapısıyla dikkat çekiyor. Bazı bölgelerde 20 metreye çıkan yüksekliği ve 2,5 metre genişliğiyle su kemerleri yıllara meydan okuyor. Hatay Turizm Derneği Başkanı Hakan Boyacı, Hatay'ın tarihiyle medeniyetlerin beşiği sayılacak bir şehir olduğunu söyledi. Hatay'ın birçok zenginliği bünyesinde barındırdığını aktaran Boyacı, Roma döneminde inşa edilen su kemerlerinin de bunlardan biri olduğunu belirtti. Roma döneminde İmparator Trajan tarafından Milattan sonra 2. yüzyılda yaptırılan su kemerlerinin zamana direndiğini ifade eden Boyacı, şu an bunları Kantara mevki ve Bağrıyanık Mahallesi'nde görmenin mümkün olduğunu söyledi. Boyacı, kemerlerin Roma döneminde adı Antiochia olan ve nüfusu 1 milyonu bulan şehre su getirmek için kullanıldığını dile getirdi.