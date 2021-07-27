Hatay'ın bin 900 yıllık su kemerleri

Vali Bilmez'den İran sınırındaki duvar hakkında açıklama

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, şöyle konuştu:'Bir taraftan da İran yetkilileriyle, duvarın örüleceği sahanın belirlenmesi konusunda ortak mutabakata varmak için çalışmalarımız devam ediyor. Birinci etapta mayınlı alanımızın mayın temizleme çalışmaları jandarma ekipleri tarafından yapılıyor. Bölgeyi tamamen mayından temizleyeceğiz. Çünkü duvar imalatının yapılabilmesi için o sahanın temizlenmesi lazım. Bölgede sınır güvenliği için 2 yıldır hendek kazıyoruz. Derinliği 4, genişliği 4 metre olan hendek kazılıyor ve bu hendeklerin girişine jiletli tel çekiliyor. Şu ana kadar 110 kilometrelik hendek kazımı gerçekleştirildi. 30 kilometre hendek kazımı için de yüklenici firmalar sahada çalışmalarını sürdürüyor. Bir 30 kilometre kadar hendek kazımını da Valilik olarak biz gerçekleştireceğiz.