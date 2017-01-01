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Yeni bir vakıf üniversitesi kuruluyor
Gezi teknesine kumar baskını: 30 gözaltı
PKK-KCK propagandası yapan 5 kişi tutuklandı
19 HDP'li vekil hakkında fezleke hazırlandı
Eski yüksek yargı üyeleri hakim karşısında
Terör örgütü için iş makinesi çalmışlar
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İstanbul'da kumar operasyonu!
Malatya Park'ta 'Engelliler Günü' etkinliği
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Hatay’da sınıra askeri sevkiyat
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Suriye sınırına askeri mühimmat ve askeri personel takviyesi yapıldı.
Hastalanan köpeğin hapşırık krizi
Hastalanan sevimli köpeğin hapşırık krizini izlerken kendinizi gülmemek için zor tutacaksınız.
Hatay’da sınıra askeri sevkiyat
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Suriye sınırına askeri mühimmat ve askeri personel takviyesi yapıldı.
Dev itfaiyenin hayran bırakan şerit değiştirme manevrası
Yangına müdahale edecek olan itfaiye aracı, süratli bir şekilde yan yoldan ana yola bağlanıyor. Sağ şeritten en sol şeride kusursuz manevrasıyla beğeni toplayan itfaiye aracının görüntüleri başka bir aracın kamerasına böyle yansıdı.
Demir kapının altında kalan işçinin ölüm anı kamerada
200 kilogram ağırlığındaki demir kapı, bir işçinin üzerine devrildi. Olayda talihsiz işçi oracıkta can verdi.
Akıllı ve hızlı polis ölümden böyle kurtuldu!
Brezilya'da saldırı hazırlığındaki bir adamı erken fark eden polis silahını çekerek çatışmaya girdi. Saldırganı vuran polis, dikkati ve hızı sayesinde ölümden kurtuldu.
Broadwayini gezmeye çıkaran adam izlenme rekorları kırıyor
Arızalanan Renault Broadway marka aracını ip yardımıyla çeken adam sosyal medyayı salladı. Kullanıcıların 'Gezmeye mi çıkardın?' gibi yorumlarına maruz kalan adamın görüntüleri haftanın en çok paylaşılan videoları arasında.
3. Havalimanı uzaydan görüntülendi
Tüm bölümleri ile hizmete girdiğinde dünyanın en büyüğü olacak İstanbul 3. Havalimanı'nın inşaat sırasında yıllar içindeki değişimi, uzaydan çekilen fotoğraflarla görüldü.
Karadenizli mucitten ilginç sistem
Karadenizli bir vatandaşın odun kesmek için kurduğu ilginç düzenek sosyal medyada büyük ilgi görüyor.
Film sahnesi gibi kovalamaca: Polisle çatışıp izlerini kaybettirdiler!
Karaman'dan çaldıkları otomobille Mersin'de yağma olayına karışan şüpheliler, Ereğli ilçesinde polisin 'dur' ihtarına ateşle karşılık vererek izlerini kaybettirdi. Güvenlik çemberine alınan mahallede kent merkezinden sevk edilen özel harekat polislerinin de desteğiyle arama yapılıyor.
Üst geçide çarpan traktörün devrildiği kaza kamerada
Hollanda'da iş makinesi taşıyan traktör üst geçide çarparak devrildi. Üst geçide çarpan traktör kontrolden çıktıktan sonra yol kenarına devrildi. Kazada traktör sürücüsü yaralanırken, araçlarda ve üst geçitte hasar oluştu.
Diriliş Ertuğrul 98. bölüm fragmanı
Diriliş Ertuğrul 98. bölüm fragmanı
Payitaht Abdülhamid 28. bölüm fragmanı
Payitaht Abdülhamid 28. bölüm fragmanı
Mehmetçiğe sığınan sevimli sincap
Askerlerimizin kırsalda karşılaştıkları yabani sincapla yaşadıkları sevimli anlar cep telefonu kamerasıyla böyle kaydedildi.
Başbakan müjdeyi verdi!
Başbakan Binali Yıldırım, “2018’de 5 bin engelli kardeşimizi işe başlatacağız. KPSS puanı geçerlilik süresini 2 yıldan 4 yıla çıkardık” dedi.
Galatasaray taraftarından tepki dolu karşılama
Galatasaraylı taraftarlar 3-0'lık Beşiktaş mağlubiyeti sonrası takımı tesislerde protesto ederek karşıladı.
Salih Uçan'dan muhteşem gol!
İsviçre'nin Sion takımında forma giyen eski Fenerbahçeli Salih Uçan fileleri böyle havalandırdı.
Londra'da Müslüman kadına terbiyesizlik!
Londra'da dünyaca ünlü fast food restoranında Müslüman kadına başörtülü olduğu gerekçesiyle servis yapılmadı. Müslüman kadının cep telefonu kamerasıyla kaydettiği anlar böyle görüntülendi.
Arda Turan'ın menajerinden flaş transfer açıklaması
Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, Barcelona forması giyen oyuncunun transfer olacağını, gideceği kulübün ise 15 gün içinde netleşeceğini söyledi.
Sefaköy'de metrobüs kazası: 14 yaralı
Sefaköy Çobançeşme mevkiinde iddiaya göre bir metrobüs seyir halinde olan diğer metrobüse çarptı. Kazada 2'si ağır, 14 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Dükkan sahibinin müşteriye tokat atma anı kamerada
Pendik’te satın aldığı otomobil parçasını iade etmek isteyen müşteri ile dükkan sahibi arasında çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Dükkan sahibinin müşteriye tokat attığı anların yer aldığı görüntüler, ikili arasında görülen dava dosyasına eklendi.
Igor Tudor: 'Kendi oyunumuzu oynayamadık'
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, 3-0 kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından soruları yanıtladı. Kendi oyunlarını oynayamadıklarını söyleyen Tudor, kendisine yöneltilen sorulara kaçamak yanıtlar verdi.
Otobüs şoförünün ‘pes’ dedirten görüntüsü
Adıyaman’da otobüs şoförü seyir halindeyken cep telefonundan maç izledi.
Yemen'de muhalifler arasında yeniden çatışma çıktı
Yemen'de Husiler ile devrik lider Salih yanlıları arasında başkent Sana'da yeniden çatışmalar yaşanıyor. İşte o anlardan görüntüler...
Gri listedeki FETÖ’cüler Mısır’da tekne eğlencesinde
Konya’da yılda 700 milyon lira himmet adı altında haraç toplayan FETÖ’nün mütevelli heyetindeki Ali Akın, Soner Cesur ve İbrahim Karadayı, Mısır’da Nil Nehrinde teknede eğlenirken görüntülendi.
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